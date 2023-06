Dàn siêu xe biến hình trong 'Transformers 7'

TPO - Siêu xe biến hình - công thức "ăn tiền" của thương hiệu Transformers vẫn giữ được sức hút lớn đối với khán giả đại chúng dẫu chất lượng các phần phim chưa bao được đánh giá cao.

Phần bảy của loạt phim bom tấn Transformers (Người máy biến hình) sắp sửa ra mắt với tựa đề Rise of the Beasts (Quái thú trỗi dậy). Qua đoạn trailer, ta có thể thấy các Autobots cùng đồng minh mới chuẩn bị bước vào một cuộc chiến có quy mô to nhất từ trước đến nay. Tuy vậy nếu bạn là tín đồ lâu năm của Transformers chắc chắn sự chú ý sẽ dành cho các siêu xe xuất hiện trong phim.

Từ dòng xe hơi JDM huyền thoại đến chất cơ bắp của của dòng V8, từ xe bán tải đến xe mô tô, thậm chí cả xe bus cũng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Trái Đất. Trước khi hòa mình vào không khí cháy nổ của phim, chúng ta hãy dành thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các siêu xe ở ngoài đời.

Chevrolet Camaro 1970 (Bumblebee)

Sau phần phim riêng hết sức thành công vào năm 2018, Bumblebee hiện là nhân vật phổ biến nhất của loạt phim Transformers. Ở phần phim sắp tới, Bumblebee tiếp tục hóa thân thành chiếc Chevrolet Camaro quen thuộc.

Nguyên tác của Bumblebee là chiếc Beetle kinh điển nhưng hình ảnh Bumblebee giờ đây đã gắn liền với chiếc Camaro sau những cuộc chiến long trời lở đất trong các phần phim do "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay thực hiện.

Porsche 911 Turbo (Mirage)

Nhân vật Mirage do cây hài Pete Davidson lồng tiếng, là một robot thuộc nhóm chính diện Autobot. Theo nguyên tác, Mirage là chiếc xe đua F1 nhưng bản phim lần này đã có thay đổi khi anh chàng này hóa thân thành chiếc Porsche 911 Turbo thế hệ 1989-1994.

Mẫu Turbo đi kèm động cơ 3.6L Flat-6, công suất 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 384 lb-ft, tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,4 giây và tốc độ tối đa hơn 280 km/h.

Ducati 916 (Arcee)

Arcee là nhân vật mới xuất hiện trong loạt phim và ngay lập tức tạo được ấn tượng đặc biệt. Được lồng tiếng bởi nữ diễn viên Liza Koshy, Arcee là một robot nữ thuộc phe autobot, và thay vì ô tô, cô chọn biến hình thành một chiếc mô tô phân khối lớn.

Ducati 916 có xuất xứ từ nước Italy, được sản xuất từ năm 1994 đến 1998. Động cơ bốn kỳ cung cấp sức mạnh và vẻ ngoài bắt mắt với màu đỏ mạnh mẽ, sang trọng đặc trưng của hãng Ducati, rất dễ khiến ta liên tưởng đến hình ảnh các tay đua mô tô GP.

Peterbilt 359 (Scourge)

Scourge là phản diện chính trong Rise of the Beasts, thuộc phe Terrocon, được lồng tiếng bởi diễn viên Peter Dinklage. Scourge biến hình từ chiếc xe tải Peterbilt 359, đời 1994, có sức kéo lớn, được nâng cấp thành xe vượt địa hình.

Tạo hình đầu máy xe tải của Scourge gợi nhớ về Optimus Prime thời đầu. Scourge dự kiến là đối trọng đáng gờm đối với phe Autobot.

Nissan Skyline GTR R33 (Nightbird)

Được lồng tiếng bởi Michaela Jaé Rodriguez, nhân vật Nightbird sẽ biến hình thành chiếc Nissan Skyline GTR R33 màu đen với bánh xe màu tím.

Chiếc coupe thể thao được trang bị động cơ I6 tăng áp kép dung tích 2.3L cho công suất 276 mã lực. Phiên bản R33 có tốc độ tối đa gần 250 km/h, có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 5,2 giây.

Volkswagen Type 2 (Wheeljack)

Wheeljack là nhà khoa học của nhóm Autobot (do Christo Fernandez lồng tiếng). Khác với những người đồng đội mạnh mẽ, cơ bắp, Wheeljack thích biến hình thành chiếc xe buýt Volkswagen Type 2 đời 1970, thích hợp với tính cách hài hòa của mình.

Freightliner FLA (Optimus Prime)

Cuối cùng, không thể thiếu, chính là thủ lĩnh của đội quân Autobot, nhân vật được yêu thích nhất của loạt phim Transformers: Optimus Prime (Peter Cullen lồng tiếng). Tiếp nối phần ngoại truyện Bumblebee, Optimus trở lại với vỏ bọc là chiếc xe đầu kéo Freightliner FLA đời 1987, được fan thích thú vì giống nguyên tác.

Transformers: Quái thú trỗi dậy được sản xuất bởi Steven Caple Jr. Dựa trên dòng đồ chơi Transformers của Hasbro và chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cốt truyện Beast Wars, đây sẽ là phần thứ bảy trong loạt phim Transformers người thật đóng và là phần tiếp theo của Bumblebee (2018). Phim chính thức ra rạp ngày 9/6.