Dân phản ánh bị côn đồ vác dao tới nhà, 3 ngày sau cán bộ mới xuống: Lãnh đạo địa phương nói gì?

TPO - Ngày 24/10, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk về phản ánh của chị H. (ở xã Ea Kly) về việc ngay sau khi bị nhóm côn đồ vác dao tới nhà lúc nửa đêm, rượt chém loạn xạ, gia đình chị đã báo công an xã nhưng 3 ngày sau mới có cán bộ xuống lập biên bản.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại sự việc vào 22h05 ngày 18/10, có hơn 10 đối tượng đi trên 1 xe ô tô và 2 xe máy, dừng lại 1 nhà dân ở xã Ea Kly (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) rồi dùng dao, mã tấu rượt chém người, phá cửa cổng.

Sự việc xảy ra rất nhanh, một vài người kịp chạy vào nhà thoát thân, một cụ bà được người khác hỗ trợ đưa đi chỗ khác. Nhóm đối tượng rất manh động, tay dùng dao chém mạnh vào cửa cổng, miệng liên tục hét lớn.

Sau đó, nhóm này tiếp tục kéo sang nhà khác (cách 2 căn nhà so với nhà bị tấn công đầu tiên) đập chém cửa cổng.

Đoạn clip được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn của các đối tượng, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm, đảm bảo sự bình yên cho người dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị N.T.H. (chủ nhà bị tấn công đầu tiên) cho hay, bản thân ở một mình, làm nghề buôn bán gà nhỏ lẻ, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Trong những đối tượng tấn công, chị có nhận ra 2 người (trong đó, 1 người làm rể gần nhà chị).

Tuy nhiên, chị và gia đình nhà kia không mâu thuẫn gì. Lúc nhóm người xông vào nhà, chị rất bất ngờ, chỉ kịp kéo khóa cửa cổng rồi chạy vào nhà. Trong lúc đóng cổng, một đối tượng dùng dao chém vào cổng đã trúng tay chị.

“Đến giờ này, tôi cũng không biết động cơ của nhóm người trên. Tôi với họ không quen biết, mâu thuẫn gì. Ngày thường tôi cũng không có xích mích với ai. Tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, trả lại công bằng, bình yên cho tôi’, chị H. lo lắng nói.

Công an xã xuống hiện trường nhưng không làm việc với bị hại?

Vẫn theo chị H, ngay hôm xảy ra sự việc, gia đình chị đã báo Công an xã Ea Kly, nhưng ba ngày sau (tức ngày 21/10), một cán bộ Công an xã mới đến nhà chị lập biên bản hiện trường.

Trước thông tin phản ánh của chị H, ngày 24/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) nói, ngay khi xảy ra vụ việc đêm 18/10, Công an xã đã có mặt tại hiện trường xác minh. Đến nay, cơ quan công an tiếp tục mời các đối tượng lên làm việc để điều tra làm rõ.

“Tối hôm đó, công an xã có xuống làm việc nhưng không làm việc với nhà chị H. Hôm sau, công an có gọi chị H. nhưng chị này báo bận, hứa sẽ gọi lại nhưng không thấy gọi. Sau đó, công an có gọi lại nhiều lần nhưng chị H. không bốc máy nên làm giấy mời lên làm việc. Phía công an xã đã mời 5 đối tượng lên làm việc nhưng mới có 3 người lên. Vụ việc đã được báo lên Công an huyện Krông Pắc” - vị lãnh đạo UBND xã Ea Kly thông tin.

Để rộng đường dư luận, PV Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.