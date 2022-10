Khởi tố nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người dân

TPO - Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa khởi tố 4 đối tượng mang theo hung khí vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng truy sát người dân, xảy ra 4 tháng trước.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Tuấn Anh (SN 1993), Phạm Văn Đại (SN 1994, cùng ở huyện Vĩnh Bảo), Nguyễn Văn Trung (SN 1995, trú quận Lê Chân) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, trú huyện Vĩnh Bảo) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng nêu trên đã gây ra vụ chém người trong Bệnh viện Mắt Hải Phòng, xảy ra cách đây 4 tháng. Sau đó, Lâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 16/6, anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1981, trú quận Lê Chân) lái ô tô đón mẹ từ Hải Dương về Bệnh viện Mắt Hải Phòng để khám, điều trị.

Khi xe đi đến khu vực đường Máng Nước (huyện An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ có 4 đối tượng bịt kín mặt, mặc đồng phục di chuyển trên 2 xe máy áp sát. Một xe máy do các đối tượng điều khiển đâm nhẹ vào đuôi ô tô do anh Hiệu điều khiển. Do va chạm nhẹ, anh Hiệu không dừng xe và các đối tượng cũng lái xe máy vọt đi.

Tới Bệnh viện Mắt Hải Phòng, anh Hiệu dừng xe đưa mẹ vào cổng để chuẩn bị làm thủ tục khám thì bất ngờ, có 4 người lao vào cổng bệnh viện, cầm dao chém anh tới tấp. Bị thương, anh Hiệu cố chạy vào khu vực cấp cứu trong bệnh viện nhưng vẫn bị các đối tượng truy sát.

“Tôi nhận ra nhóm người này chính là các đối tượng đã lái xe máy, áp sát ô tô tôi điều khiển trước đó. Tôi không nợ nần, mâu thuẫn với ai và cũng không biết các đối tượng này”, anh Hiệu nói.

Anh Hiệu sau đó được sơ cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp cấp cứu, điều trị do có nhiều vết thương nặng vùng đầu, lưng, tay chân.

Một bảo vệ tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng cho biết, các đối tượng bịt kín mặt, mặc áo đồng phục có phản quang và tỏ ra rất hung hãn. Nhiều người chứng kiến vào khuyên can nhưng bị các đối tượng đe dọa tấn công.