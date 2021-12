Dàn lãnh đạo vừa bị bắt, Thuduc House lại bị truy thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế

TPO - Tổng số tiền thuế Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM vừa yêu cầu truy thu và nộp bổ sung 97,8 tỷ đồng.

Theo thông tin Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa công bố, Cục Thuế TPHCM đã áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty này do vi phạm hành chính thời kỳ thanh tra năm 2017-2018.

Cụ thể, Thuduc House bị truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 20,8 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này bị truy thu hơn 9,5 tỷ đồng tiền nộp chậm thuế GTGT và điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế GTGT 67,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM yêu cầu truy thu và nộp bổ sung đợt này là 97,8 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2020, Thuduc House cũng bị Cục Thuế TPHCM truy thu hơn 396 tỷ đồng tiền thuế GTGT, tiền chậm nộp và tiền giảm khấu trừ giai đoạn của kỳ tính thuế năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

Không đồng tình, Thuduc House đã nộp đơn khởi kiện quyết định hành chính tại TAND TPHCM. Tuy nhiên, doanh nghiệp này sau đó vẫn phải trích lập dự phòng với khoản phải thu liên quan số tiền bị truy thu thuế này.

Liên quan tới Thuduc House, quá trình điều tra vụ án Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài thông qua hợp đồng mua bán phần mềm, linh kiện điện tử giả, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an làm rõ nhóm đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Thuduc House đã "tiếp tay" chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh và TPHCM.

Trong đó, Trịnh Tiến Dũng đã móc ngoặc với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM; móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng.

Ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng cùng ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, C03 đã khởi tố 21 bị can về tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.