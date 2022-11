Dàn giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022

TPO - Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2022 vừa công bố dàn giám khảo uy tín của HANIFF lần thứ 6 ở hạng mục phim dài, phim ngắn và NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo khai mạc HANIFF 2022 chiều 7/11, công bố ban giám khảo ở các hạng mục phim dự thi.

“Liên hoan có sự tham dự của 800 khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó 53 đại biểu là các nhà hoạt động điện ảnh và các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế. Sau hai vòng tuyển chọn của Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chung tuyển, Ban tổ chức chọn được 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự các chương trình LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 6”, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nêu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết chương trình chiếu phim ngoài trời tại Tượng đài cảm tử (Hoàn Kiếm) có sự phối hợp với UBND TP. Hà Nội để phân luồng giao thông trong hai ngày trong tuần 9-10/11, ngày 11/11 khu vực này là không gian đi bộ nên hứa hẹn thu hút đông khán giả hơn. Ban tổ chức bố trí khu vực chiếu phim gồm hơn 200 chỗ ngồi.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh nói rằng BTC không dễ chọn được phim chiếu rộng rãi tới mọi đối tượng khán giả ở không gian ngoài trời. Maika - cô bé đến từ hành tinh khác là bộ phim phù hợp.

Hạng mục phim truyện điện ảnh thu hút sự chú ý của khán giả với 11 phim tranh giải. Hoa nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh là đại diện Việt Nam duy nhất, cũng được chọn chiếu khai mạc ngày 8/11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Lễ khai mạc vào 20h tối 8/11 tại Cung Văn hóa hữu nghị.

Ban giám khảo phim dài do đạo diễn, biên kịch Ba Lan Janusz Jikowski làm Chủ tịch Ban giám khảo. Ông sinh năm 1948, là giảng viên dạy tại Viện INSAS Bỉ từ năm 1983 và trường Điện ảnh, Truyền hình và Sân khấu Lodz. Ông là Phó chủ tịch Hội người làm phim Ba Lan và là thành viên Hội đồng Viện phim Ba Lan, thành viên của Viện phim châu Âu (EFA).

Hai tác phẩm tiêu biểu do ông đạo diễn: Kung-fu (1979), Indeks (1977). Một số giải thưởng: Giải Giám khảo và Giải Đạo diễn mới tại LHP Ba Lan 1979, Giải FIPRESCI của LHP quốc tế Locarno 1980.

Thành viên gồm: Giám đốc điều hành Học viện nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) Gunshik Jo, nhà báo - tác giả - nhà phê bình điện ảnh - cố vấn biên kịch người Mỹ Mark Schilling, diễn viên người Iran Fatemah Motamed-Aria "Simin", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Ông Gunshik Jo là giám đốc điều hành của Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), trực thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc. Ông là đạo diễn phim Conduct Zero sản xuất năm 2002, Once in a summer (2006), My new sassy girl (2015)...

Nhà báo Mark Schilling sinh năm 1949, hoạt động tại Nhật Bản viết cho các tờ báo lớn như Variety, The Japan Times. Ngoài ra ông là tác giả của nhiều đầu sách về điện ảnh Nhật Bản và điện ảnh châu Á.

Fatemeh Motamed-Arya “Simin” là nữ diễn viên Iran từng đoạt nhiều giải thưởng với hơn 80 giải quốc gia và quốc tế. Bà bắt đầu sự nghiệp khi còn là một thiếu niên, sau này xuất hiện trong hơn 70 bộ phim và hợp tác với một số đạo diễn gạo cội của điện ảnh Iran như Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf và Rakhshan Bani-Etemad.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sinh năm 1968 tại Hà Nội, là người sáng lập và điều hành trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện Ảnh (TPD) Hội Điện Ảnh Việt Nam từ năm 2002. Bùi Thạc Chuyên là đạo diễn Việt Nam đầu tiên đoạt giải ở hạng mục phim ngắn Cinefondation tại Liên hoan phim Cannes 2000 với phim Cuốc xe đêm. Cuối tháng 10/2022, Bùi Thạc Chuyên đưa phim Tro tàn rực rỡ (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên Nguyễn Ngọc Tư) tới LHP quốc tế Tokyo.

Nhận định về chất lượng trình chiếu tại HANIFF 2022, PGS.TS. Tạ Quang Đông cho rằng nhiều bộ phim có chất lượng cao, thể hiện qua các đề cử hoặc giải thưởng quốc tế. Có thể kể tới: Năm 1976 (Chile/Argentina) được đề cử Máy quay Vàng dành cho Phim đầu tay xuất sắc, LHP Cannes 2022, Hồ Falcon (Canada/Pháp) nhận đề cử Máy quay Vàng dành cho Phim đầu tay, LHP Cannes 2022; Vợ của người du mục (Australia) giành Giải thưởng lớn của BGK, LHP châu Á - Thái Bình Dương; Tình bạn (Bỉ) đạt giải thưởng của LHP Cannes 2022, Giấc mộng tan vỡ (Italy) nhận đề cử giải Horizons, LHP Venice 2021…