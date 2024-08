Dàn cơ thủ Việt Nam dừng bước, 'người đẹp bida không tuổi' Hàn Quốc Cha Yu-ram vào bán kết billards Hà Nội Open 2024

TPO - Cha Yu-ram, người đẹp làng bida Hàn Quốc giành quyền vào bán kết trong khi chủ nhà Việt Nam trắng đại diện ở giải carom 3 băng PBA LPBA SY Bazzar Hà Nội Open 2024.

Tại vòng 32 giải carom 3 băng PBA LPBA SY Bazzar Hà Nội Open 2024, Nguyễn Đức Anh Chiến thua 0-3 trước Eddy Leppens trong thế trận một chiều đến từ cơ thủ Bỉ. Nguyễn Quốc Nguyện thua Eom Sang-pil rất đáng tiếc với tỷ số 2-3 khi game quyết định, tỷ số sít sao là 10-11.

Nguyễn Văn Phước Hiếu thua Choi Won-jun 2-3, nhưng phong độ của cơ thủ này được đánh giá là tiến bộ. Một tay cơ khác của Việt Nam là Trần Văn Ngân cũng bị Antonio Montes đánh bại với kết quả 3-0.

Ở cuộc đua ngôi vô địch, cơ thủ Tây Ban Nha Daniel Sanche nổi lên là ứng viên nặng ký nhất. Daniel Sanchez vừa thắng Lim Tae-soo ở vòng 32 với một phong độ huỷ diệt. Thế nên, bất chấp các đối thủ sừng sỏ như thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ Burak Hashas, Eddy Leppens, Lütfi Cenet, Dani Sánchez đang duy trì hiệu suất ghi điểm rất cao và ổn định suốt 3 vòng qua (1.800 và 2.045 và 1.800) thì cơ thủ người Tây Ban Nha vẫn được xem là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch PBA Tour lần này.

Tại LPBA, nếu Kim Se-yeon và Kim Ga-young vượt qua tứ kết dễ dàng bằng những chiến thắng 3-0 lần lượt trước Park Da-som và Baek Min-ju, Ayako Sakai và Cha Yu-ram đều phải vượt khó. Cha You-ram loại Kim Bo-ra với tỷ số 3-2 sau khi bị thua trước 1-2. Sakai Ayako bị Kim Sang-a bám đuổi gắt gao cho tới tận set 5.

Tại vòng 16 PBA, các cặp đấu gồm: Eddy Leppen vs Park In-su; Lee Chong-bok vs Cho Kwon-hwi, Lee Seung-jin vs Choi Sung-won, Kang Dong-koong vs Daniel Sanchez, Choi Won-jun vs Lutfi Cenet, Antonio Montes vs Javier Palazon, Kang Min-gu vs Burak Hashas, Cho Jae-ho vs Eom Sang-pil.

Ở LPBA, các trận bán kết là 2 cặp đấu: Kim Se-yeon vs Ayako Sakai, Cha Yu-ram vs Kim Ga-young.