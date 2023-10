Đâm xe liên hoàn ở Ai Cập: 32 người chết, 60 người bị thương

Báo Ai Cập Al-Ahram dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, một vụ rò rỉ dầu từ một chiếc xe hơi đã gây ra vụ va chạm liên hoàn trên đường sa mạc Cairo-Alexandria vào sáng sớm 28/10 (giờ địa phương), và một số phương tiện bốc cháy khiến giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đã điều động xe cứu thương, cần cẩu và xe cứu hỏa để vận chuyển những người bị thương đến bệnh viện và dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo ban đầu của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, phần lớn người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Phẫu thuật Một ngày ở thung lũng Wadi El Natrun, còn một số ít nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung Tây Nobaria.

Theo thống kê chính thức của Ai Cập, tai nạn đường bộ ở nước này trong năm 2021 cướp đi sinh mạng của 7.101 người, tăng so với 6.164 người chết năm 2020. Trong khi đó, tổng số người bị thương do tai nạn giao thông là 51.511, giảm so với mức 56.789 năm 2020.