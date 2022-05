Đắk Nông: Hết cảnh vượt trăm cây số ‘đi làm’ biển số xe

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa ra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.