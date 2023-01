Đại tướng Tô Lâm phát động lễ trồng cây ‘Vì một Việt Nam xanh’

TPO - Sáng nay (31/1), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2023 của Bộ Công an – Vì một Việt Nam xanh” tại trụ sở Công an TP Việt Trì, Phú Thọ.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của Nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc. Tháng 2/2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 45 thống nhất tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong toàn lực lượng. Tính đến nay, từ lúc khởi xướng phong trào, theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã trồng được hơn 5 triệu cây xanh, trong đó có 2 triệu cây được trồng tại các trụ sở Công an các đơn vị, địa phương và 3 triệu cây được trồng trong các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý. Đại tướng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ để xây dựng môi trường, cảnh quan làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh, khô. Giao Cục Y tế tổ chức sơ kết, đánh giá lại kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong lực lượng Công an nhân dân, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ, số lượng cây trồng đảm bảo phù hợp với tình hình mới và khả năng của đơn vị, địa phương; phấn đấu đến năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tạo sức bật để kinh tế tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững; tập trung thực hiện các giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.... Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đặc biệt quan tâm, xây dựng Công an tỉnh Phú Thọ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Minh Đức