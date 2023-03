TPO - Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, trải qua nhiều cương vị và trọng trách công tác, Đại tướng Chu Huy Mân luôn đem hết tinh thần, nghị lực, trí tuệ của người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 17/3, tại TP. Vinh, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân, nhà quân sự, chính trị xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh: Cuộc đời hoạt động cách mạng theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đại tướng Chu Huy Mân đã vượt qua nhiều gian lao, thử thách, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, kiên định với ý chí “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng”.

“Quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Chu Văn Điều trở thành nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tướng kiệt xuất. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, có nhiều công lao và đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh xúc động.

Phát biểu chào mừng, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói: “Hội thảo hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để khẳng định, tiếp thu những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với cách mạng Việt Nam nói chung và đối với quê hương Nghệ An nói riêng. Đồng thời, giáo dục cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh nâng cao lòng tự hào về truyền thống quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp”.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân, nhà quân sự, chính trị xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An”, được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của Đại tướng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, tôn vinh nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, vị tướng tài ba của Quân đội, một người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Bộ Quốc phòng, các tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, cùng nhiều nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, các đồng chí, đồng đội từng công tác với Đại tướng....

Các tham luận gửi đến Hội thảo được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Bộ Quốc phòng đối với Đại tướng Chu Huy Mân.

Đại tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An). Từ một thanh niên yêu nước, Chu Văn Điều sớm dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng, trở thành chiến sĩ cộng sản năm 17 tuổi, là người chỉ huy Đội Tự vệ đỏ trong cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931.

Trong suốt các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Đại tướng Chu Huy Mân luôn có mặt ở những chiến trường nóng bỏng, những thời điểm đầy cam go, thử thách. Bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Đại tướng vẫn luôn thể hiện là người đảng viên kiên trung, một cán bộ cần mẫn, một nhà lãnh đạo tài năng, không chịu lùi bước trước khó khăn, thử thách, chung lưng, đấu cật với đồng chí, đồng đội, sâu sát cơ sở, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cuộc đời chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, luôn tận tụy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; là người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Với những công lao đóng góp to lớn và đặc biệt xuất sắc, Chu Huy Mân được Đảng và Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng (năm 1958), phong vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng (năm 1974) và phong quân hàm Đại tướng (năm 1980). Đại tướng được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều Huân chương cao quý của Nhà nước.