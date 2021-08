Đại học Thái Bình Dương tặng học bổng, giảm học phí hỗ trợ tân sinh viên

TPO - Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an, trường Đại học An ninh Nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức xét tuyển đối với những thí sinh đã sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào các trường nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.