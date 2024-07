Đà Nẵng đấu giá thành công lô đất 5 mặt tiền để làm bệnh viện

TPO - Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa đấu giá thành công nhiều lô đất lớn để xây dựng trường học, bệnh viện. Trong đó có lô đất 5 mặt tiền tại quận Sơn Trà.

Theo đó, Công ty CP Y khoa Bác sĩ Gia đình (Đà Nẵng) đã trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất rộng 6.336m tại số 522 B Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu để xây dựng bệnh viện đa khoa.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng thuê lô đất này trong thời hạn 50 năm là 191.015 đồng/m2/năm (tổng cộng 1,21 tỷ đồng/năm) nhưng Công ty CP Y khoa Bác sĩ Gia đình đã đấu trúng với giá 1,996 triệu đồng/m2/năm (tổng cộng hơn 12,6 tỷ đồng/năm), cao gấp 10,45 lần so với giá khởi điểm.

Tương tự, Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng đã trúng đấu giá khu đất rộng 9.525m2 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để xây dựng bệnh viện đa khoa.

Khu đất này đã được đấu giá 1,762 triệu đồng/m2/năm (tổng cộng hơn 16,789 tỷ đồng/năm), cao gấp 6,5 lần so với giá khởi điểm. Đây là khu đất có 5 mặt tiền nằm ở Vân Đồn - Trần Thánh Tông - Hoàng Quốc Việt - Nại Thịnh 5 và Nại Thịnh 7.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Mầm non Vạn Phúc (TP.HCM) đã trúng đấu giá khu đất 2.277m2 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ để xây dựng trường mầm non với giá 397.528 đồng/m2/năm (tổng cộng hơn 905 triệu đồng/năm), cao gấp 2,15 lần so với giá khởi điểm.

Được biết Đà Nẵng hiện còn quỹ đất công 341 khu đất lớn, năm 2024 thành phố đã phê duyệt danh mục đấu giá 33 khu đất lớn.