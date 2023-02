Cựu phó chủ tịch phường bị khởi tố trong vụ bán đất của Nhà nước cho thuê

TPO - Ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ), quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 2/2, Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vinh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với ông Lê Thanh Châu -nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các thủ tục tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo nội dung vụ án, năm 1999, bà Nguyễn Thị Thùy Hương cùng chồng là ông Nguyễn Hữu Vinh thành lập hộ kinh doanh Dệt nhuộm tơ tằm, tại nhà riêng ở tổ 89 khối phố Đa Phước (phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đến năm 2001, ông Vinh và bà Hương làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước. Bà Hương là giám đốc nhưng mọi hoạt động của doanh nghiệp là do Vinh điều hành.

Năm 2002, trên cơ sở đề nghị của Công ty Dệt Đa Phước, tham mưu của Sở Địa chính – Nhà đất (nay là Sở TN&MT) ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2.375 m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) để cho Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước thuê trong thời hạn 20 năm. Đồng thời ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, doanh nghiệp này đã xây dựng nhà xưởng. Đến năm 2006, do ảnh hưởng của bão Xangsane, toàn bộ nhà xưởng của Dệt Đa Phước bị hư hỏng. Do không có điều kiện để sửa chữa, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn phải thanh toán, bản thân bà Nguyễn Thị Thùy Hương lâm bệnh cần tiền để chữa trị nên doanh nghiệp hoạt động ngưng trệ.

Để có tiền trả nợ và điều trị bệnh cho vợ, thông qua mối quan hệ quen biết, dịch vụ môi giới nhà đất ông Vinh nảy sinh ý định chia nhỏ đất của Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước được cho thuê để bán cho những người có nhu cầu về nhà ở.

Để có thể bán được đất đang thuê, ông Vinh đã giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê; gian dối nguồn gốc đất là do tự mình khai hoang và làm nhà xưởng, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán lại.

Để mọi người tin, ông Vinh nhận trách nhiệm sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm “hồ sơ 3 lá” là “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở” và “Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) tại thời điểm giai đoạn từ năm 2000 đến 2003.

Với thủ đoạn như trên ông Vinh và bà Hương tự chia nhỏ lô đất do nhà nước cho Dệt Đa Phước thuê thành 14 lô đất. Ông Vinh tự sử dụng 1 lô, còn lại 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân thu lợi tổng số tiền là 2,015 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Ngày 27/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, bị can này tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra cũng xác định khi ông Vinh thực hiện việc chia lô để bán, Nguyễn Thị Thùy Hương không ngăn cản mà nhiều lần thực hiện việc cùng ký tên nhận tiền đặt cọc để bán đất cùng Vinh, cùng sử dụng tiền bán đất để chi tiêu trả nợ, do đó bà Hương đồng phạm với ông Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trường hợp của ông Lê Thanh Châu - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) năm 2005 phường Hòa Khánh được chia tách thành phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Khánh Nam, thời điểm này con dấu của UBND phường Hòa Khánh đã được thu hồi không còn được sử dụng.

Tuy nhiên, Lê Thanh Châu lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai và biết được trước thời điểm chia tách phường, có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh không có nội dung để hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất trước khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, năm 2011 và 2012, Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 2 lô đất (vào ngày 25/10/2002 và ngày 4/3/2003) để Vinh và Hương làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được Sở TN&MT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng quyền sử dụng đất.