Cựu luật sư hầu toà vì xúc phạm danh dự Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

TPO - Theo cơ quan truy tố, có 3 trong số 8 bài viết do bà Phan Thị Hương Thủy đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông N.V.C.

Ngày 11/4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Hương Thuỷ (64 tuổi, nguyên luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội) về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, do bà Thuỷ có đơn đề nghị hoãn vì phải chữa bệnh nên tòa dừng làm việc và chưa có lịch mở lại.

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2020, ông N. V. C. (nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội) gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an đề nghị làm rõ việc bà Phan Thị Hương Thủy, sử dụng tài khoản Facebook "Huong Thuy Phan" để đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm ông.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ 15/9/2020 - 2/10/2020, bà Thủy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Huong Thuy Phan” đăng tải 8 bài viết liên quan đến ông C.

Theo Viện kiểm sát, kết luận giám định ngày 20/12/2021 của Sở TT&TT Hà Nội xác định, có 3/8 bài viết đăng trên Facebook "Huong Thuy Phan" của bà Thủy có nội dung đả kích, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân ông C.

Tại Cơ quan điều tra, bà Thủy thừa nhận tài khoản "Huong Thuy Phan" là do bà ta đăng ký tạo lập, quản lý, sử dụng cho mục đích cá nhân. Do bức xúc ông C. thời kỳ giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội ký quyết định xóa tên mình khỏi danh sách thành viên đoàn luật sư nên bà Thủy nhiều bài viết có nội dung tố cáo ông C. tham nhũng, tiêu cực, suy thoái đạo đức…

Còn ông C. trình bày, thời điểm bà Thủy đăng tải các bài viết trên, ông đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ IX... Sau khi các bài viết trên được đăng tải lên mạng, ông C. không đủ điều kiện đăng ký ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và không được bầu tham gia Ban chấp hành Đoàn luật sư TP Hà Nội khóa X. Do đó, ông C. đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của bà Thủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Đại học Luật Hà Nội việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông C. cho thấy, ông này có tham gia học pháp lý khóa 6 và được trường cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

Xác minh tại Đoàn luật sư TP Hà Nội được kết quả, ông C. nguyên là Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, bà Thủy nguyên là thành viên của đoàn, sau đó bị xóa tên khỏi danh sách thành viên do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Quyết định xóa tên do ông C. ký. Sau khi bị xóa tên, bà Thủy nhiều lần gửi đơn đến Đoàn luật sư TP Hà Nội tố cáo ông C. có hành vi tham nhũng, sai phạm về tài chính, chi tiêu nội bộ, song cơ quan điều tra xác định những tố cáo này là sai.

Đối với nội dung bà Thủy tố ông C. làm sai báo cáo thành tích cá nhân để UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen, cơ quan điều tra xác định, ngày 1/6/2020, UBND TP Hà Nội ban hành kết luận việc cấp bằng khen cho ông C. đúng quy trình.

Cũng trong quá trình giải quyết vụ việc của ông C., cơ quan điều tra còn nhận 3 đơn của bà Trần Thị Thanh Hằng (ở tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình); ông Trần Trung Trực (ở quận Hai Bà Trưng) và bà Nguyễn Thị Hồng Vân (ở TP Phủ Lý, Hà Nam) cùng tố cáo bà Phan Thị Hương Thủy có hành vi “Vu khống, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế” trong thời gian Thủy hành nghề luật sư và sau khi đã bị xóa tên khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ sau.