19 luật sư tham gia bào chữa cho cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và các bị cáo

TPO - Sau hơn một năm bị khởi tố, điều tra, ông Nguyễn Quang Tuấn sắp phải hầu tòa với cáo buộc thông đồng với hai doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ bảo hiểm xã hội

Ngày 31/3, theo nguồn tin của Tiền Phong, TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 222 với khung hình phạt 10 – 20 năm tù.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/4, dự kiến kéo dài 5 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Xuân.

Có 19 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó cựu Giám đốc viện Tim Hà Nội có hai luật sư.

Hầu tòa cùng ông Tuấn có 11 người, số này có 4 người gồm: Bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim; Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là cựu Phó phòng phụ trách Phòng Vật tư; 7 người còn lại gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty Kim Hòa Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và định giá AIC, Công ty Hoàng Nga.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại bệnh viện sử dụng trước, sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán.

Do có quan hệ từ trước, các bị can Nguyễn Đức Đảng; Phan Tuấn Đạt, đến đặt vấn đề và được ông Tuấn đồng ý cho doanh nghiệp của hai bị can bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận.

Cáo trạng cho rằng, trong năm 2016 - 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 5 của 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, có trị giá trên 247 tỷ đồng; 4 gói thầu 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng.

Phía Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát tham gia và trúng các gói thầu nêu trên.

Theo viện kiểm sát, để hợp thức hóa hồ sơ, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông đồng với nhau thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, ban hành Chứng thư thẩm định giá và ấn định giá.

Từ đó, Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát, đã trúng thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỷ đồng đối với riêng gói thầu số 5 của năm 2016.

Đến năm 2017, ông Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát và một số công ty gửi hàng trước, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, ở Thanh Oai, Hà Nội). Năm 1994, ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp. Sau một thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Năm 2016, ông Tuấn trúng cử Đại biểu Quốc hội. Ông là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ. Ngày 5/3 /2018, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017. Ngày 18 /3/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tháng 5/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV.