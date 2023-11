Cứu hộ thành công nam thanh niên bị nước cuốn trôi từ Long An về TP.HCM

Anh Thư cho biết do sơ suất nên bị rơi xuống sông ở khu vực Cảng Long An và bị dòng nước cuốn trôi; may mắn được Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bộ đội Biên phòng Thành phố vừa cứu hộ thành công một nạn nhân bị cuốn trôi trên sông Soài Rạp. Vào lúc 12 giờ ngày 26/11, Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông (thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước) nhận được tin báo của thuyền trưởng tàu Nam Khánh 668 (đang neo đậu tại khu neo Soài Rạp 9, thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) có một người đang kêu cứu dưới sông trong tình trạng bị nước cuốn trôi theo hướng từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh và trên người không có áo phao, vật dụng để bíu bám. Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, cứu hộ người bị nạn. Đến khoảng 12 giờ 30, tổ công tác đã cứu hộ thành công người gặp nạn nói trên và đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông để theo dõi, chăm sóc. Sau đó, người bị nạn đã dần bình phục, sức khỏe ổn định. Người bị nạn là Nguyễn Minh Thư (sinh năm 1996, quê xã Đại 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) tạm trú tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thư cho biết do sơ suất nên bị rơi xuống sông ở khu vực Cảng Long An và bị dòng nước cuốn trôi; may mắn được Bộ đội Biên phòng Thành phố cứu hộ. Theo TTXVN/Vietnam+