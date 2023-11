Hai khu đô thị tỷ đô, hơn 20 năm chưa kết nối hạ tầng ở TP Thủ Đức

(Dân trí) - Diện tích hơn 200ha tại TP Thủ Đức (TPHCM), Khu đô thị An Phú - An Khánh và Khu đô thị phát triển An Phú dù đã triển khai hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn dở dang, hạ tầng chưa thể kết nối.

Có vị trí đắc địa nằm phía đông TPHCM, thuộc địa phận TP Thủ Đức với diện tích khoảng 200ha, trong đó Khu đô thị An Phú - An Khánh có diện tích (131ha) và Khu đô thị phát triển An Phú (87ha).

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc triển khai dự án nêu trên đã kéo dài 20 năm, trải qua nhiều thời kỳ và vướng mắc chủ yếu trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nên việc thực hiện triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật còn chậm.

Hệ thống hạ tầng bị đứt đoạn, không được duy tu bảo dưỡng là một trong những vấn đề bất cập còn tồn tại trong hai khu đô thị này.

Theo đó, lý do là vì chủ đầu tư đang giữ quyền kiểm soát hạ tầng, không bàn giao quyền quản lý lại cho cơ quan Nhà nước. Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư. Còn khu đô thị An Phú do Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm làm đại diện chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính.

Nhiều năm qua, hai nhà đầu tư này đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến đường sá không được duy tu. Từ đó hạ tầng, giao thông không được nâng cấp, đứt đoạn gây bất tiện cho người dân.

Một đoạn giữa đường Vũ Tông Phan chưa được giải tỏa nhà dân, đường bị "đứt đoạn" khiến giao thông khu vực chưa thể liên kết.

Vị trí cụt của tuyến đường Vũ Tông Phan ngay Cục Thuế TPHCM bị rào tạm thời bằng tôn. Đường Vũ Tông Phan khi được thông sẽ kết nối thẳng ra đường Mai Chí Thọ, mở thêm hướng đi về cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2) vào quận 1.

Đường Nguyễn Hoàng dài khoảng 1,2km từ xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của đã hư hỏng nhiều năm. Theo quy hoạch, đường Nguyễn Hoàng rộng 37,5m chia giữa hai khu đô thị An Phú - An Khánh và Khu đô thị An Phú.

Trong đó, bề rộng 17,5m thuộc trách nhiệm đầu tư của Công ty HDTC, hiện đã đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh. Còn 20m còn lại do chủ đầu tư dự án Khu đô thị phát triển An Phú chịu trách nhiệm nhưng chưa đầu tư xây dựng.

Bên cạnh việc thiếu kết nối hạ tầng, chất lượng đường xá cũng đã xuống cấp rõ rệt. Nhiều khu đất bị biến thành nơi tập kết rác. Một số nắp cống tại các tuyến đường cũng bị bung, vênh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đường Vũ Tông Phan tại điểm nối tiếp từ đường Nguyễn Hoàng hướng đi ra đường Mai Chí Thọ cũng bị rào chắn bởi cổng dự án. Đường Vũ Tông Phan được kỳ vọng sớm hoàn thiện để giải tỏa áp lực giao thông cho đường Lương Định Của khi thi công nút giao thông An Phú.

Đường Trần Lựu - Vành Đai Tây cũng chưa hoàn thiện. Một số đường nội khu thậm chí còn là đường đất. Dọc đường Trần Lựu, nhiều khu đất dự án rộng hàng ngàn mét vuông bỏ trống, được quây tôn từ nhiều năm nay nhưng chưa thấy triển khai.

Dự án Landcaster Eden gồm cụm 14 biệt thự xây dựng hoàn chỉnh. Tuy nhiên đến nay, toàn bộ vẫn đang bị bỏ không, quây tôn nhiều năm.

Theo quy hoạch, khu đô thị An Phú - An Khánh được chia làm 5 phân khu chức năng (khu A, B, C, D, E). Sau 25 năm, hiện chỉ có khu B có hệ thống đường giao thông cơ bản được kết nối và lấp đầy dân cư. Các khu còn lại vẫn chưa xây dựng xong hạ tầng giao thông, nhiều công trình còn quay tôn, cỏ mọc um tùm.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ban ngành và UBND thành phố Thủ Đức đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án và bàn giao cho Cơ quan quản lý Nhà nước quản lý theo quy định.