Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kể chuyện ‘nịnh hót’ thời chính quyền Trump

TPO - Cho đến nay, Trung tướng H.R. McMaster vẫn giữ thái độ bình thản về thời gian làm việc của ông trong Nhà Trắng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông McMaster được đánh giá cao khi phục vụ trong các cuộc xung đột quan trọng của Mỹ suốt mấy thập kỷ qua: Chiến tranh vùng Vịnh, Chiến tranh Iraq và chiến tranh ở Afghanistan.

Tuy nhiên, trong cuốn sách mới của mình, At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House, ông kể rằng thời gian thử thách nhất đối với ông trong vai trò người lính chính là nhiệm kỳ cuối cùng: Làm cố vấn an ninh quốc gia cho vị tổng thống nổi tiếng thất thường.

Trong lời kể sâu sắc và gay gắt về thời gian làm việc tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Trump, ông McMaster mô tả các cuộc họp tại Phòng Bầu dục là "những bài tập nịnh hót cạnh tranh", vì các cố vấn của ông Trump khi đó hay nịnh tổng thống bằng những câu như: "Bản năng của ông luôn đúng" hoặc "Chưa từng có ai bị báo chí đối xử tệ như vậy".

Trong khi đó, ông Trump nói những điều "kỳ quặc" như: "Tại sao chúng ta không ném bom vào ma túy ở Mexico?” hoặc: "Tại sao chúng ta không tiêu diệt toàn bộ quân đội quốc gia... khi họ tiến hành duyệt binh?".

Cuốn sách của ông McMaster xuất bản vào thời điểm nhiều người Mỹ đã bắt đầu thực sự cân nhắc xem ông Trump hay Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là tổng tư lệnh tốt hơn.

Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tuần trước, bà Harris nói về cuộc xung đột ở Dải Gaza, khẳng định bà sẽ kiên định với việc "đảm bảo Israel có khả năng tự vệ". Bà cũng nói rằng người Palestine có "quyền được tôn trọng, được bảo đảm an ninh, tự do và quyền tự quyết".

Với bài phát biểu này, bà Harris đang cố gắng cân bằng giữa những người Mỹ phản đối mạnh mẽ cuộc xung đột với những người ủng hộ Israel hết lòng.

Tương tự như người kế nhiệm John Bolton với cuốn sách về cựu tổng thống Trump xuất bản năm 2020, lời kể của ông McMaster có thể sẽ không giúp trấn an các đồng minh của Mỹ về khả năng ông Trump làm tổng thống một lần nữa.

Không chỉ là sĩ quan được trao tặng nhiều huân chương, ông McMaster còn có bằng tiến sĩ về lịch sử. Cuốn sách đầu tiên của ông kể lại lịch sử ảm đạm về cách các tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ chỉ nói với cựu Tổng thống Lyndon Johnson những gì họ nghĩ rằng ông muốn nghe về chiến tranh ở Việt Nam, thay vì đưa ra lời khuyên quân sự tốt nhất về chiến trường và các lựa chọn chính sách.

McMaster tự nhủ sẽ không mắc sai lầm tương tự sau khi được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 2/2017.

"Tôi biết rằng, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi sẽ phải nói với ông Trump những điều mà ông ấy không muốn nghe", McMaster viết trong cuốn sách.

Điều này giúp giải thích tại sao ông McMaster chỉ giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia được hơn 1 năm.

Cuốn sách của ông McMaster cũng mô tả Steve Bannon - "chiến lược gia trưởng" của ông Trump hồi đầu nhiệm kỳ tổng thống, là "gã hề nịnh hót", đã "lợi dụng tâm lý lo lắng và cảm giác bị bao vây của ông Trump ... bằng những câu chuyện, chủ yếu là về việc ai muốn hạ gục ông và ông có thể làm gì để phản đòn".

Trong khi đó, ông McMaster cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thường bất đồng quan điểm với ông Trump.

McMaster viết rằng hai ông Tillerson và Mattis coi ông Trump là "nguy hiểm". "Ông ấy thích và góp phần vào quan hệ kịch tính giữa các cá nhân trong Nhà Trắng và toàn bộ chính quyền", cuốn sách viết về ông Trump.

Ngoài ra, ông McMaster không cùng quan điểm với ông chủ của mình về một số vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng, trong đó có vấn đề Afghanistan.

Khen chính sách Trung Quốc

Cuốn sách của ông McMaster cũng khen ngợi ông Trump trong một số quyết định chính sách đối ngoại.

McMaster là người giám sát tài liệu chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 của ông Trump, trong đó thể hiện lập trường công khai cứng rắn hơn các chính quyền trước.



Khác với cựu Tổng thống Barack Obama, người đã do dự về "lằn ranh đỏ" mà ông đặt ra để ngăn Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, ông Trump hành động quyết đoán sau khi cáo buộc Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học vào đầu tháng 4/2017. Khi đó, ông Trump đáp trả bằng cuộc không kích vào căn cứ không quân Syria.

Về Trung Quốc, ông McMaster đánh giá rằng ông Trump đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Tú Linh