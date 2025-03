Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

TPO - Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) đã phạm tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt tù ông Bình.

Hôm nay (27/3), sau nhiều ngày xét xử, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Viện Kiểm sát xác định, vào thời điểm đương chức Chủ tịch UBND An Giang, bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3.710.751 m³ cát, gây thiệt hại cho Nhà nước 293,8 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình được Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) cảm ơn 300.000 USD, sau đó Nguyễn Thanh Bình đã chủ động trả lại 250.000 USD trước khi khởi tố vụ án, khi làm việc với cơ quan điều tra đã chủ động khai báo và nộp 50.000 USD còn lại.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình từ 9-10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về hành vi phạm tội của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là bị cáo Trần Anh Thư, Viện Kiểm sát xác định, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký Giấy phép khai thác khoáng sản, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác cát không đúng với chủ trương của dự án; điều chỉnh công suất khai thác không đáp ứng tiêu chí; ký quyết định nâng trữ lượng khai thác cho Công ty Trung Hậu 68 khi biết độ sâu khu vực mỏ đã vượt quá độ sâu được cấp phép tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép 3.710.751m³ cát, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 293,8 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Thư đã nhận hối lộ số tiền 961 triệu đồng từ Lê Quang Bình. Hành vi của Trần Anh Thư theo Viện Kiểm sát là đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” và đề nghị HĐXX phạt Trần Anh Thư từ 6-7 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Trung Hậu 68) tổng cộng 30 năm tù về 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt cho hưởng án treo, tù giam, phạt tiền đối với 41 bị cáo còn lại về một trong các tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền".

Về nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2020 đến 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã có hành vi đưa hối lộ, lợi dụng các các mối quan hệ cá nhân cũng như lợi ích vật chất tác động đến các bị can là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan để được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản không đúng các quy định của pháp luật.

Lợi dụng việc khai thác cát phục vụ cho các công trình trọng điểm theo quy định trong giấy phép của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m³ cát, trị giá 293,8 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nước tổng số tiền 293.8 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người liên quan.