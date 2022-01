Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin xử vắng mặt trong phiên phúc thẩm

TPO - Công an Bắc Giang vừa phát hiện nhóm 3 đối tượng mua bán trái phép ma túy tại khu công nghiệp.

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 20/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự, Cục CSHS - Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình tại xã Hùng An (huyện Kim Động) tử vong bất thường sau bữa cơm trưa.