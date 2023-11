Cứu bé gái sơ sinh suy hô hấp bằng phương pháp 'ngủ đông'

TPO - Ngay khi chào đời, bé gái đã bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu rất nặng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động để cứu sống bé.

Ngày 7/11, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cứu sống 1 trường hợp bé sơ sinh bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu rất nặng ngay khi chào đời.

Trước đó, khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tiếp nhận sản phụ N.T.C (trú huyện Đô Lương, Nghệ An) với chẩn đoán suy thai, rau bong non, mất máu cấp. Nhận định đây là một tình huống cấp cứu sản khoa rất nguy hiểm, đặc biệt đe dọa tính mạng thai nhi, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã liên hệ tuyến trên, nhờ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An hỗ trợ.

Ngay lập tức, 2 bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã nhanh chóng lên đường, đến chi viện, phối hợp xử trí ca bệnh khó.

Sau đó, bé gái nặng 2800g chào đời trong tình trạng phản xạ yếu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu rất nặng. Bệnh nhi được ê-kíp bác sĩ liên viện hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản ngay tại phòng sinh và được chuyển thẳng sang Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, bệnh nhi sơ sinh 1 giờ tuổi, được chỉ định làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi, siêu âm tim, thở máy, truyền máu và nhanh chóng được tiến hành thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não khỏi bị tổn thương.

Tuy nhiên, diễn biến bệnh của trẻ rất phức tạp. Những ngày sau đó, bệnh nhi xuất hiện tình trạng suy đa tạng, vô niệu hoàn toàn, nguy cơ tử vong cao. Tập thể các y, bác sĩ đã dốc sức điều trị tích cực, chạy đua từng giây từng phút giành giật sự sống cho bệnh nhi.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của trẻ diễn tiến tốt dần, tỉnh táo, tự thở, bú được. Trẻ được chụp CT sọ não để kiểm tra tổn thương não, kết quả hết sức khả quan. Sau 21 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

BS CKII. Trương Lệ Thi – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, sự sống của bé gái thực sự là cuộc chiến với tử thần, mà ngay từ ban đầu, các bác sĩ đã có sự chủ động chuẩn bị phương án cấp cứu tích cực, hiệu quả. Ngay sau khi chào đời, bé gái được cấp cứu kịp thời trong vòng 6 tiếng đầu tiên rất quý giá. Đây là quãng thời gian vàng để các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt cứu sống não và tính mạng trẻ.