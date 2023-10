Cụt tay trái, không có bằng vẫn lái ô tô chạy bon bon

TPO - Thông tin từ Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, sáng nay (3/10), hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã tập trung đến cổng công ty nhưng không vào làm việc. Đến khoảng 8h, mọi người lần lượt ra về.

TPO - Tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại cảng xăng dầu Bến Thủy (Nghệ An) và tại Bệnh viên Nhi Đồng Thành phố (TPHCM). Lực lượng cảnh sát chữa cháy đã huy động phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.