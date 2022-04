Cuộc sống đời thực của Dung 'Anh có phải đàn ông không'

TPO - Trong “Anh có phải đàn ông không” vai Dung – vợ Duy Anh do diễn viên Thúy An đảm nhận. Thùy Dung là mẫu người phụ nữ kiên cường lại còn gánh vác kinh tế gia đình thế nhưng khá vụng về trong việc bếp núc, trong khi Thúy An lại đam mê nấu ăn và cũng rất tự hào là mình nấu ăn ngon. Ông chồng Duy Anh trong phim khéo nấu ăn bao nhiêu thì chồng Thúy An ngoài đời vụng về bếp núc bấy nhiêu, lâu nay anh chỉ quen ăn cơm vợ nấu.

Thúy An từng nổi tiếng khi đảm nhận vai Ly – một “cave” hết đát, em gái của “đồ tể” Công Lý trong “Những cô gái trong thành phố”.

Trong phim, Ly có tính cách ngông nghênh, lấc cấc, đi đến đâu cũng gây sự. Cô Đẩu từng nhận xét về đồng nghiệp: "Thuý An là người rất cá tính, thẳng thắn... nhưng tôi rất quý mến tính cách của cô ấy, một người hết lòng với nghệ thuật và với anh em đồng nghiệp".

Ly không phải là vai diễn “xấu tính” đầu tiên của Thúy An. Trước đó, Hương Phố trong "Người phán xử" cũng là một cô gái chơi bời có tiếng, nhưng chính vai diễn này đã giúp Thúy An ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình. Không ngại khi được giao những vai gần giống nhau, Thúy An chia sẻ: "Mọi người bảo nhận những dạng vai càng giống nhau là đang làm khó mình nhưng tôi lại thích điều đó. Bởi lúc đấy mình sẽ cần phải suy nghĩ để tìm được những chi tiết diễn làm điểm nhấn cho vai, để khán giả sẽ không có cảm giác mình bị lối diễn một màu. Đây chính là lý do khiến những vai diễn cá tính luôn thu hút tôi đến vậy".

Mặc dù thường xuyên phải vào những vai có tính cách lẳng lơ, nhưng Thúy An không sợ bị khán giả ghét, thậm chí còn vui vì như thế có nghĩa là bản thân đã thể hiện được cái chất của nhân vật.

Sau thời gian nghỉ sinh con, lần tái xuất này trong “Anh có phải đàn ông không”, Thúy An lại hóa thân thành Thùy Dung – một nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược những vai diễn ghê gớm trước đó. Cô nói rằng cảm thấy may mắn vì đã gặp được đạo diễn Trịnh Lê Phong và các bạn diễn chuyên nghiệp, được anh Phong góp ý và hướng dẫn trong việc diễn xuất sao cho đời nhất có thể.

Khi được hỏi về người chồng trong phim, Thúy An đã tiết lộ những chi tiết hoàn toàn trái ngược với vai diễn của Tuấn Tú. Cô nói: “Anh Tuấn Tú là người rất dễ thương, vui tính, hài hước, thân thiện, nhiệt tình và nói siêu nhiều. Khi mới gặp và biết tôi là bạn diễn cùng cũng như biết tôi lâu rồi mới trở lại phim truyền hình, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình”.

Về thắc mắc khi phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, Thúy An khẳng định: “Trong phim tôi và anh Tuấn Tú cũng không có những cảnh tình cảm gì đó quá nóng bỏng nên cũng không gặp khó khăn nhiều. Hơn nữa trước khi quay tới cảnh tình cảm đó thì chúng tôi cũng đã có cả một quá trình được khởi động làm quen với nhau bằng những phân cảnh đời sống bình thường rồi, nên khi vào những cảnh tình cảm thì lúc đó cũng đã quá quen với nhau thành ra không bị quá ngại ngùng”.

Có một điểm Thúy An tự nhận giống Thùy Dung ở khả năng thu xếp cuộc sống. Ngoài đời, cô sở hữu một quán cà phê nhỏ để cải thiện thu nhập. Trên màn ảnh Thúy Anh rất ăn chơi, sang chảnh... nhưng khi trở về quán cafe do mình làm chủ, Thúy An không ngần ngại việc chạy bàn, bưng bê cốc chén hay đứng pha chế nước cho khách.

Nhưng kể từ khi bắt đầu dịch COVID-19, cùng lúc đó cô mang bầu bé thứ hai nên đã dừng lại tất cả công việc kinh doanh và diễn xuất, để có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Thúy An sinh năm 1989, hiện công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội, được biết đến là một diễn viên sở hữu khả năng diễn xuất tốt, khuôn mặt đẹp và nhiều triển vọng. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình, đảm nhiệm các vai như: Lở trong phim “Ma làng”, Vỹ Cầm trong phim “Trò đời”… kế đó là các phim: “Giọt nước mắt muộn màng”, “Người phán xử”, “Những cô gái trong thành phố”...

Đặc biệt, cô đã vào vai nữ chính trong bộ phim nhựa “Lạc lối” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang – phim từng đoạt giải Cánh Diều Bạc năm 2014.