Cuộc hội ngộ cảm động của Công Phượng trên sân Thống Nhất

TPO - Công Phượng không được đăng ký thi đấu trận Việt Nam gặp Singapore. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL ngồi theo dõi hết trận đấu để chờ đợi cơ hội gặp mặt một nhân vật đặc biệt.

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, tiền đạo Công Phượng đã xuống sân để xin chụp ảnh với HLV Takayuki Nishigaya bên phía Singapore. Ông Takayuki Nishigaya từng là thầy của Công Phượng trong thời gian cầu thủ Việt Nam thi đấu tại CLB Mito Hollyhock, giải hạng hai Nhật Bản năm 2016. Thời điểm đó, Công Phượng không thể cạnh tranh một vị trí chính thức và chỉ có 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

“It’s a small world! I’m so happy to see you again. Wish you all the best” (Tạm dịch: Trái đất thật nhỏ bé. Tôi rất vui vì được gặp lại ông. Chúc ông may mắn”), Công Phượng chia sẻ trên mạng xã hội kèm bức ảnh chụp chung với ông Takayuki Nishigaya.

Trước đó, HLV Takayuki Nishigaya cũng nhắc đến Công Phượng trong buổi họp báo: "Lúc cậu ấy mới sang Nhật Bản, cậu ta còn khá trẻ. Nhưng Công Phượng luôn biết cách phấn đấu, theo thời gian cậu ta đã tiến bộ rất nhiều”.

Sau khi rời Nhật Bản, Công Phượng có thời gian thi đấu ở Hàn Quốc và Bỉ trước khi về Việt Nam. Anh không được đăng ký thi đấu trong trận gặp Singapore nhưng có thể sẽ trở lại ở trận gặp Ấn Độ. Tiền đạo này và HLV Takayuki Nishigaya sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa nếu Công Phượng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.