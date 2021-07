Cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic tồn tại 25 năm

TPO - Nữ cung thủ Hàn Quốc An San có màn trình diễn xuất sắc ở vòng phân loại hạt giống môn bắn cung Olympic Tokyo 2020.

Hàn Quốc là cường quốc môn bắn cung và điều này được thể hiện ngay trong ngày ra quân của đội tuyển bắn cung nước này ở Olympic Tokyo 2020. Cụ thể, nữ cung thủ 20 tuổi An San đã lập kỷ lục Olympic với số điểm 680/720 điểm tối đa sau 72 phát bắn. Mỗi cung thủ bắn 72 mũi tên, trúng hồng tâm là 10 điểm. Điểm số chung cuộc sẽ là tổng điểm của mỗi mũi tên.Thành tích này vượt qua cột mốc 673 điểm do Lina Herasymenko của Ukraine thiết lập vào năm 1996.

Bảng điểm của An San không khỏi khiến mọi người choáng ngợp. Cô bắn trúng hồng tâm 36 lần, trong đó có 16 lần mũi tên ghim thẳng vào dấu x (vị trí trung tâm bia, chính xác tuyệt đối).

Ngoài An San, 2 đồng đội người Hàn Quốc của cô là Jang Min-hee đứng thứ hai với 677 điểm, và Kang Chae-young kết thúc với 675 điểm, cũng phá kỷ lục của Lina Herasymenko 25 năm trước. Với kết quả này, An San cũng giành quyền tham dự nội dung đồng đội nam nữ vào ngày 27/7. An San đang xếp thứ 9 thế giới, với số điểm trung bình cho mỗi mũi tên lên đến 9,4 điểm.

Trong khi đó, theo kết quả từng đợt bắn được ban tổ chức Olympic công bố, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được 628 điểm, đứng thứ 49. Cung thủ quê Hưng Yên 18 lần bắn trúng hồng tâm nhưng lại để hụt điểm đáng tiếc với những phát bắn 6 hay 7 điểm.