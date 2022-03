Cụ bà 68 tuổi nghi bị con gái tâm thần giết hại

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

TPO - Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa lập biên bản xử lý một phụ nữ sử dụng giấy tờ người khác để lên máy bay.

TPO - Bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.