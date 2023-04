CSGT khống chế đối tượng xăm trổ, định phi tang hàng nghìn viên ma túy xuống mương

TPO - Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Lưu Xuân Hổ không chấp hành, quay xe bỏ chạy và định vứt bỏ tang vật xuống mương thủy lợi ven đường.

Ngày 8/4, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Lưu Xuân Hổ (SN 1995, trú tại xóm 2, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng tang vật là 2.000 viên ma túy tổng hợp cho Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 6/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng đã quay đầu bỏ chạy và định vứt bỏ tang vật xuống mương thủy lợi ven đường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tang vật thu giữ là một bịch nhỏ chứa 8 gói nilon màu xanh, bên trong chứa tổng số 2.000 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Lưu Xuân Hổ (SN 1995, trú tại xóm 2, xã Đức Thành, huyện Yên Thành). Số hồng phiến nói trên là ma túy tổng hợp do Hổ đang mang đi giao cho khách hàng thì bị bắt quả tang.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ.