Công ty Việt Á được tặng Huân chương Lao động, sẽ xử lý thế nào?

TPO - Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu tại 6 đơn vị, bệnh viện ở Nghệ An. Trong đó, CDC Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là 2 đơn vị, bệnh viện mà Công ty Việt Á trúng thầu với số tiền cao nhất.