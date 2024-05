Công ty cao su miền Nam lên tiếng việc tổng giám đốc bị bắt

TPO - Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam khẳng định, luôn sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan nhằm hỗ trợ các vấn đề về điều tra sẽ có các biện pháp theo quy định; tiếp tục duy trì tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina - mã chứng khoán: CSM) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) báo cáo về việc công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Casumina.

Theo đó, chiều 29/5, Casumina đã nhận được quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSND) về việc khởi tố bị can đối với ông Phạm Hồng Phú - Tổng Giám đốc Casumina và ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng Giám đốc Casumina kiêm người công bố thông tin của công ty, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Casumina cho biết luôn sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan nhằm hỗ trợ các vấn đề về điều tra, sẽ có các biện pháp theo quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty, khách hàng, các đối tác có liên quan và các cổ đông.

Công ty này khẳng định vẫn tiếp tục duy trì tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024 đã được đại hội cổ đông thông qua, theo đúng quy định của pháp luật.

Hôm 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Bùi Thế Chuyên - nguyên Chủ tịch HĐQT Casumina, Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.

Cả 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Quý I năm nay, Casumina đạt doanh thu 1.147 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lý giải về kết quả kinh doanh quý I, Casumina cho biết doanh thu trong kỳ giảm 146 tỷ đồng (giảm 11,3%) so với cùng kỳ là do thị trường nội địa vẫn chưa hồi phục, lượng tiêu thụ còn thấp. Do suy thoái kinh tế, khách hàng xuất khẩu đề nghị giảm giá bán. Giá vốn giảm 153 tỷ đồng (giảm 13,3%) là do doanh thu giảm. Doanh thu tài chính giảm 9,8 tỷ đồng (giảm 84%) do yếu tố đánh giá chênh lệch tỷ giá theo quy định.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản Casumina đạt gần 3.770 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 9% còn gần 1.201 tỷ đồng, chủ yếu do giảm đáng kể lượng nguyên liệu, vật liệu. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17% lên hơn 1.043 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản. Cuối quý I, Casumina có gần 1.925 tỷ đồng nợ vay, giảm 3% so với đầu năm nhưng lại gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu.

Năm 2023, Casumina mang về gần 5.235 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 2% so với năm trước), lợi nhuận trước thuế hơn 72 tỷ đồng (chỉ thực hiện gần 58% so với kế hoạch 125 tỷ đồng), giảm 29% và lãi ròng 62 tỷ đồng, giảm 22%. Tuy nhiên, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống 60,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,6%.