Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ nằm trong top 10 website tiếng Việt có nhiều người truy cập

TPO - “Lượng người truy cập vào Cổng TTĐT Chính phủ nằm trong top 10 các website bằng tiếng Việt có nhiều người truy cập. Mỗi ngày Fanpage “Thông tin Chính phủ” có từ 15-20 triệu lượt truy cập, hiện đang có hơn 5,4 triệu người theo dõi thường xuyên".

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, tại "Hội nghị kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng với Cổng TTĐT các bộ, ngành, địa phương năm 2024", được tổ chức ngày 14/11.

Theo ông Sâm, hiện nay Cổng TTĐT Chính phủ nằm trong top 10 các website tiếng Việt có nhiều người truy cập. Trên nền tảng web, Cổng TTĐT Chính phủ đang vận hành gần 40 chuyên trang và sản xuất nội dung với 3 ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ còn cung cấp thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, Zalo… về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Fanpage “Thông tin Chính phủ” hiện đang có hơn 5,4 triệu người theo dõi thường xuyên, số lượng người truy cập hằng ngày từ 15-20 triệu lượt, có ngày cao điểm lên đến 30 triệu lượt. Bên cạnh đó, kênh YouTube Thông tin Chính phủ có gần 300.000 người theo dõi.

Ông Sâm cho rằng, hiện nay việc quản lý, vận hành Cổng TTĐT các Bộ, ngành địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là bởi, hầu hết các Cổng TTĐT hoàn thành trước khi Nghị định 42/2022/NĐ-CP ban hành nên chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Nghị định này. Hơn nữa, hiện cũng chưa có cơ chế, hướng dẫn về chi kinh phí thù lao, nhuận bút cũng như khó khăn về nguồn nhân lực, hạ tầng CNTT cũ, lạc hậu…

Cổng TTĐT Bộ Công an là một trong những Cổng TTĐT hoạt động rất hiệu quả thời gian qua. Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, quá trình vận hành đã rút ra 3 vấn đề có tính kinh nghiệm. Thứ nhất, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặt mục tiêu cao nhất đối với thông tin trên hệ thống Cổng TTĐT. Đó là phải góp phần tạo dòng thông tin chính thống, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự vào thực tiễn cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Thứ hai, phải tăng cường công tác điều phối của Cổng TTĐT Bộ Công an với hệ thống Cổng, trang TTĐT trong Công an nhân dân. Cuối cùng, là sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả giữa Cổng TTĐT Bộ Công an với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành.

Nhận diện những nguy cơ với các Cổng TTĐT

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Viết Phan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ) đã liệt kê một số mối đe dọa chính đối với các Cổng TTĐT.

Trong đó, mối đe dọa lớn nhất là mã độc (malware). Mã độc có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như Ransomware, Trojan, Worms, Spyware và Adware…Ngoài ra, các lỗ hổng bảo mật là một trong những mục tiêu chủ yếu của tin tặc. Những lỗ hổng này nếu không được vá kịp thời, hệ thống công nghệ thông tin sẽ dễ dàng bị tấn công, khai thác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Bùi Hoàng Phương cho rằng, các Cổng TTĐT, trang TTĐT là "cầu nối" quan trọng giữa chính quyền và người dân trong thời đại số.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, các Cổng TTĐT cần nghiêm tuân thủ các quy định, các yêu cầu của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Thông tư 22/2023/TT-BTTTT.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã có Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC). Do đó, các Cổng TTĐT cần khẩn trương thực hiện kết nối với Hệ thống này và khai thác số liệu giám sát từ hệ thống, phục vụ cho chính nhu cầu quản lý của mình.

"Hằng năm, Bộ TT&TT cũng sẽ thực hiện đánh giá định kỳ về chất lượng và hoạt động của các Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước trên toàn quốc. Ngoài ra, các cơ quan nên học tập Cổng TTĐT Chính phủ từ hình thức truyền thông, đa dạng cách thức thông tin như mạng xã hội, inforgraphic", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thông tin.