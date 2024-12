Công nhân với nghề tay trái - Bài 1: Phòng thân

TP - Qua rồi thời công nhân chỉ biết “sáng vào nhà máy, tối về chỗ trọ”, cuối tuần tranh thủ ngủ lấy sức. Công nhân ngày nay năng động, tự trang bị nhiều kỹ năng nghề nghiệp, tận dụng công nghệ 4.0 để xây dựng thương hiệu cá nhân.

Có việc làm nhưng không ít công nhân vẫn cố gắng lận lưng thêm nghề tay trái, vừa để phòng thân vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Làm thêm

Gần một tháng nay, cứ đến Chủ nhật, chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, quê Cà Mau, công nhân một Cty bao bì ở quận Gò Vấp, TPHCM) lại cắp sách vở đến Nhà văn hóa Phụ nữ học nghề làm bánh. “Lương công nhân chỉ đủ để lo ăn uống trong gia đình, trả tiền thuê trọ. Vì vậy, tôi học thêm nghề làm bánh Á - Âu. Nếu có thêm nghề, tôi có thể tìm thêm việc làm, hoặc tự làm bánh để bán cũng có thêm thu nhập” - chị Lan bộc bạch.

Chị Lan cho biết, chị vào TPHCM mưu sinh được hơn 15 năm. Trải qua nhiều khó khăn trong công việc, chị Lan may mắn vẫn có được việc làm ổn định. Tuy nhiên, thu nhập giảm sút do kinh tế khó khăn, nữ công nhân muốn tìm việc làm thêm tại nhà. Đến nay, chị Lan đã học được 3 khóa, có thể làm được nhiều loại bánh Việt Nam, bánh kem, bánh sinh nhật… đẹp mắt. “Hôm 20/10 vừa qua, tôi nhận được đơn hàng bánh kem, thiết kế hoa bánh kem làm quà tặng. Tuy chỉ mới có một vài đơn hàng đầu tiên nhưng tôi rất vui. Đó là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê, vừa kiếm thêm thu nhập bên cạnh việc chính làm công nhân” - chị Lan hào hứng nói.

Cô Huỳnh Thị Hồng Vân, giáo viên dạy trang điểm thuộc Trung tâm dạy nghề quận Bình Tân, cho biết, thời gian đào tạo nghề khoảng 6 tháng. Công nhân sẽ được học trang điểm cá nhân, trang điểm cô dâu, bới tóc, làm nail… Nhiều công nhân ra nghề đã mở được tiệm làm thêm tại nhà, cuối tuần còn đắt sô trang điểm dự tiệc, đi chơi.

Ban ngày làm công nhân may, buổi tối, chị Thùy Trang (28 tuổi, quê Phú Yên) lại lên mạng mày mò học làm hoa sáp, hoa hồng giấy. Những dịp lễ, Tết, chị lại ôm hoa ra chợ bán với giá 50.000 - 100.000 đồng/bó. Thấy hoa đẹp, một số chủ shop quà tặng còn gợi ý ký gửi hàng. “Nhờ có nghề tay trái này mà cách đây hai năm, khi Cty không có đơn hàng và cắt giảm lao động, tôi vẫn có thu nhập từ nghề này và tiếp tục trụ lại thành phố để kiếm việc làm mới. Sắp tới, tôi sẽ tận dụng mạng xã hội… để giới thiệu sản phẩm” - chị Trang chia sẻ.

Học nghề 0 đồng

Sau giờ tan ca, Nguyễn Thị Kim Vàng (21 tuổi, quê Đồng Tháp, công nhân Cty PouYuen, quận Bình Tân, TPHCM) nán lại Cty để học trang điểm. “Học trang điểm vừa làm đẹp cho mình, cho bạn bè và có khi còn kiếm thêm tiền từ nghề này những lúc rảnh rỗi. Có mấy chị đồng nghiệp cuối tuần còn xách đồ nghề đến trang điểm thuê, kiếm thêm thu nhập” - cô gái trẻ vui vẻ nói.

Cạnh đó, một lớp cắt may thời trang cũng thu hút nhiều học viên. Chị Võ Thị Bảo Yến (40 tuổi, quê An Giang, có thâm niên hơn 16 năm làm công nhân) bày tỏ: “Biết thêm nghề may vá, tôi có thể mở dịch vụ sửa đồ, may đồ ở xóm trọ hoặc nếu sau này không còn làm ở nhà máy, mình vẫn làm được việc ở nhà”.

Ở một lớp học khác trong Cty PouYuen, một nhóm nam công nhân đang hướng dẫn nhau sửa tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện… vô cùng sôi nổi. Hơn 3 tháng học thêm nghề điện lạnh gia dụng, anh Phạm Đặng Đạt (41 tuổi) đã kiếm thêm thu nhập từ nghề vệ sinh, bảo trì máy lạnh ở nhà dân. “Tôi làm công nhân gần 15 năm nhưng mới học thêm nghề tay trái thời gian gần đây. Có thêm đồng ra, đồng vào từ nghề làm thêm nên tôi vui lắm, cuộc sống gia đình cũng thoải mái hơn” - anh Đạt nói.

Ông Võ Thanh Hòa, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cty PouYuen, cho biết, Cty đang có nhiều lớp học như trang điểm, cắt tóc, điện lạnh gia dụng, sửa xe gắn máy, pha chế, may thời trang, dạy tiếng Anh, tiếng Hoa... hoàn toàn miễn phí, dành cho tất cả công nhân có nhu cầu. “Nhiều năm qua, Cty PouYuen đã liên kết với Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân để dạy nghề cho công nhân. Công nhân học xong được cấp giấy chứng nhận nghề. Cty mong muốn công nhân có thêm nghề, để nếu không làm ở PouYuen nữa thì vẫn có công việc khác kiếm thêm thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình” - ông Hòa cho biết.

(còn tiếp)