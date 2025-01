Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ở 2 tỉnh

TPO - Tuần qua (từ ngày 6 đến 12/1), tại Sóc Trăng và Quảng Trị đã diễn ra Lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Chiều 8/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Sóc Trăng, tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an kể từ ngày 10/1/2025; đồng thời công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/1/2025 đến khi kiện toàn được chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó vào chiều 6/1, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này.