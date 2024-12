Công bố Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025 với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới”

Sáng ngày 27/12, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2025, đồng thời công bố thông tin chính thức về Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025.

DIFF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/05 đến 12/07/2025, với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới” (Danang - The New Rising Era). 2025 là năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng do đó, DIFF 2025 mang thông điệp chuyển giao thời đại, khẳng định khát vọng và quyết tâm của thành phố trong giai đoạn mới, với tầm nhìn phát triển thịnh vượng và nỗ lực ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đây cũng sẽ là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch sử DIFF, với 6 đêm pháo hoa và sự tham dự của 10 đội thi đến từ Việt Nam, Phần Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc.

Khác biệt so với những năm trước, DIFF 2025 sẽ không chỉ có những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và sáng tạo công nghệ. Mỗi đêm thi sẽ là một live concert sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ, thần tượng âm nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế, kết hợp pháo hoa, âm nhạc và công nghệ hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt mong đợi. Đặc biệt, công nghệ AR sẽ được tích hợp vào ứng dụng Sun Paradise Land (SPL), cho phép du khách trải nghiệm pháo hoa qua smartphone từ bất kỳ đâu.

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, sau 12 kỳ tổ chức thành công, DIFF đã trở thành sự kiện không thể thiếu mỗi mùa hè tại thành phố biển, trở thành nhân tố thúc đẩy du lịch Đà Nẵng tăng trưởng. Năm 2024, Đà Nẵng ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú trong 2 tháng diễn ra sự kiện, với hơn 50 chuyến bay mỗi ngày và doanh thu du lịch đạt 16.344 tỷ đồng.

Song song với DIFF, năm 2025 Đà Nẵng sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện đồng hành hấp dẫn, tạo nên không khí sôi động và đa sắc màu, đa trải nghiệm để thu hút du khách. Những sự kiện nổi bật bao gồm các concert âm nhạc đặc sắc, lễ hội bia và ẩm thực phong phú, chuỗi lễ hội Sun Festival rực rỡ, diễu hành và diễu binh hoành tráng, trình diễn 3D Mapping, nhạc hội drone, trình diễn flyboard và Jetski đầy ấn tượng... Ngoài ra, còn có triển lãm sáng tạo - ứng dụng công nghệ, liên hoan phim châu Á, giải marathon quốc tế Đà Nẵng, và hàng loạt các hoạt động văn hóa đặc sắc khác, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách trong năm tới.