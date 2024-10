Công binh tạm tháo cầu phao Phong Châu

TPO - Sáng 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo do mực nước sông Hồng dâng cao, cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động lần 2.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, do nước tại khu vực cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn, để bảo đảm an toàn cho nhân dân và phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 cắt cầu khẩn cấp từ 8h30 ngày 16/10. Khi đủ điều kiện an toàn Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại.

Trước đó, ngày 1/10 do mực nước sông Hồng dâng cao, Lữ đoàn 249 phải tạm cắt cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Cầu phao Phong Châu được lắp thay thế cầu Phong Châu sập ngày 9/9, chính thức đi vào hoạt động ngày 30/9.

Cầu được vận hành trong thời gian từ 6h- 22h hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe môtô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5km/h.

Đây là lần thứ 2, cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động do mực nước sông Hồng dâng cao.