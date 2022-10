Công an xác minh thông tin phóng viên báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà

TPO - Công an thành phố Bắc Giang đang xác minh thông tin một phóng viên báo Giao thông (trú ở thành phố Bắc Giang) bị đe dọa tính mạng cả nhà.

Sáng 27/10, phóng viên N.V.T của Báo Giao thông (hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang) phản ánh, vào khoảng 16 giờ 52 phút ngày 22/10, anh nhận được cuộc gọi từ số 0912078xxx với nội dung đe dọa sẽ bị giết cả nhà.

Nội dung đoạn hội thoại được phóng viên N.V.T ghi âm lại là giọng nói của một người đàn ông: “Mày lo hậu sự cho cả nhà mày đi, vợ con mày sắp chết rồi, cả nhà mày sắp chết rồi. Mày ra đường phải cẩn thận, xe đâm chết cả nhà mày đấy. Mày làm gì thì tự hiểu…”.

Phóng viên N.V.T cho biết, anh đã báo cáo vụ việc lên Ban Biên tập Báo Giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang, nơi anh đang cư trú.

Báo Giao thông cũng đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, làm rõ. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang có biện pháp ngăn chặn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của phóng viên và gia đình.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, phóng viên T có đơn phản ánh về việc bị đe dọa và Công an thành phố đã mời phóng viên T đến làm việc để xác minh thông tin.

Trước đó, một phóng viên khác của báo Giao thông là anh Hồ Ngọc Hùng - phóng viên Văn phòng đại diện Miền Trung- Tây Nguyên thuộc Báo Giao thông cũng phản ánh bị hành hung, đánh gây thương tích trong quá trình điều tra “xe dù bến cóc” trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Điều đáng nói, tài xế hành hung anh Hùng còn lớn tiếng đe dọa: “Mày chụp xe tao làm chi. Mày xin phép tao chưa mà mày chụp tao. Mày tưởng tao sợ mày. Tao biết nhà mày ở đâu? Con mày học ở đâu”...

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột) đã triệu tập tài xế xe khách lên làm việc.