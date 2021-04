Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội

TPO - Lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức cho biết, Cơ quan CSĐT đang xác minh làm rõ thông tin đối tượng Lê Chí Thành là cựu đại uý, từng công tác ở trại giam Thủ Đức.

Xem xét xử lý thêm tội danh

Ngày 18/4, tại buổi họp báo thông tin một số vụ án được dư luận quan tâm, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết: Lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Đức tập trung điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Đức đang xem xét xử lý đối tượng Lê Chí Thành có dấu hiệu phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

"Trong quá trình điều tra vụ Lê Chí Thành, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Đức sẽ phối hợp với công an các địa phương để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tất cả các thành viên vi phạm pháp luật liên quan đến đối tượng này", Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Xác minh lai lịch Lê Chí Thành

Liên quan đến thông tin Lê Chí Thành là cựu đại uý, từng công tác tại trại giam Thủ Đức mà báo chí đưa tin, Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT vẫn đang xác minh lý lịch nhân thân đối tượng này.

Cụ thể, Công an TP.Thủ Đức đã có văn bản gửi về Trại giam Thủ Đức để xác minh. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan CSĐT chưa nhận được văn bản phản hồi, do đó khi nào có thông tin sẽ thông tin chính thức đến báo chí.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng cho biết thêm, đối tượng Lê Chí Thành có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, tuy nhiên vào TPHCM tạm trú ở quận 12 (không có đăng ký tạm trú).

"Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập Lê Chí Thành, trước khi Công an TP.Thủ Đức khởi tố, bắt giữ. Việc đối tượng Lê Chí Thành có trục lợi và có các đồng phạm hay không thì khi nào làm rõ chúng tôi sẽ thông tin báo chí", thượng tá Nguyễn Lê Hùng cho biết.

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên xuất hiện và thực hiện các clip livestream 'giám sát CSGT' đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ở TPHCM.

Mới đây nhất, ngày 20/3, Lê Chí Thành điều khiển ô tô lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) thì bị Đội CSGT Rạch Chiếc yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng CSGT kiểm tra và lập biên bản vi phạm về lỗi "không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe".

Trong lúc CSGT niêm phong, tạm giữ ô tô vi phạm thì Thành tiếp tục quay clip livestream trên mạng xã hội rồi đứng, ngồi trước đầu xe và đưa ra nhiều yêu cầu với lực lượng CSGT.