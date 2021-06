Công an triệu tập nữ sinh đăng thông tin cụ bà bán vé số mắc COVID-19

TPO - Nữ sinh lên mạng xã hội đăng thông tin về việc một cụ bà bán vé số mắc COVID-19. Xác nhận thông tin trên là sai sự thật, công an đã triệu tập cô gái đến trụ sở làm việc.

Ngày 16/6, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã làm việc với T.H.N. (sinh năm 2004) là chủ tài khoản Facebook “Tần Triều Nguyệt” liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

Trước đó, tối 13/6, T.H.N. đã dùng tài khoản Facebook “Tần Triều Nguyệt” đăng tải thông tin về một trường hợp dương tính với COVID-19 với nội dung: “Cụ bà bán vé số ở Tân Phước Khánh lúc sáng công an đang điều tra tại bưu điện vụ F2 thì thấy bà bán vé số đứng ho rất nhiều, công an đã bắt để đưa đi xét nghiệm và kết quả (dương tính)…”, kèm theo hình ảnh cụ bà bán vé số và xe cứu thương.

Qua xác minh, Công an thị xã Tân Uyên đã xác định nội dung trên là sai sự thật. Tại cơ quan Công an, T.H.N. đã thành thật khai báo hành vi của mình, đồng thời nhận thức được hành vi vi phạm. Công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật và phối hợp gia đình để giáo dục, quản lý.