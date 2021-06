Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ xử lý người đăng tin sai lệch về COVID-19 lên mạng xã hội

TPO - Sau khi Nghệ An ghi nhận một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Vinh, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch khi cho rằng Nghệ An có hành chục ca dương tính.

Chiều 14/6, Tiến Sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, Nghệ An vẫn chỉ có một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và các kết quả xét nghiệm nhận được đang là âm tính. Mọi thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Nghệ An ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm là hoàn toàn sai lệch.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng cho hay: “Đối với những thông tin đăng tải sai lệch trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, tôi sẽ chỉ đạo anh em xác minh làm rõ, với quan điểm xử lý nghiêm”.

Như đã đưa tin, sáng 14/6, Nghệ An ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã phong tỏa nhiều khối của phường Hà Huy Tập, lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 người dân, phun khử hóa chất và tiến hành truy vết dịch tễ.

Cùng ngày, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại điều 240, Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 6/2021, tại TP Vinh.