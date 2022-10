Công an TPHCM sẽ diễn tập đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tòa nhà của Novaland

TPO - Sáng 30/10, Công an TPHCM sẽ chủ trì diễn tập xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, kết hợp diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Địa điểm diễn tập tại khu tái định cư địa chỉ 26 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức (dự án của Tập đoàn Novaland).

Chiều 27/10, Công an TPHCM đã thông tin về công tác diễn tập xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố, kết hợp diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Năm 2022, Công an TPHCM được Thành ủy, UBND TP và Bộ Công an giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập cấp thành phố về ANTT trên địa bàn TPHCM. Theo đó, diễn tập sẽ thực hiện nhiều tình huống liên quan đến thực tế công tác đảm bảo ANTT và cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy trên tòa nhà cao tầng. Theo thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, đây là hoạt động diễn tập thường xuyên, định kỳ của TPHCM. Trong năm 2022, trên địa bàn TPHCM sẽ diễn tập về ANTT kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự. Trong đó, diễn tập ANTT do lực lượng công an chủ trì và diễn tập phòng thủ dân sự do Chủ tịch UBND TP chủ trì. Ở TP Thủ Đức, 21 quận, huyện cùng 312 phường, xã, thị trấn cũng đã tổ chức diễn tập các tình huống liên quan. Theo dự kiến, sau thời gian huấn luyện, sáng 30/10 sắp tới, tại khu tái định cư địa chỉ 26 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức (dự án của Tập đoàn Novaland) Công an TPHCM sẽ chủ trì diễn tập xử lý tình huống đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, kết hợp diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. “Mặc dù các phương tiện phục vụ đều có băng rôn diễn tập, nhưng đã xảy ra tình trạng các đối tượng xấu xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến đến hoạt động của lực lượng Công an TPHCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công an TPHCM đã bác bỏ các thông tin này, đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm”- thượng tá Trần Thanh Giang cho biết. Trước đó, để phục vụ công tác tập luyện và tổ chức diễn tập, cuối tháng 8/2022, Công an TPHCM đã gửi văn bản đến Tập đoàn Novaland đề nghị hỗ trợ. Theo Công an TPHCM, qua khảo sát các địa điểm trên địa bàn TPHCM, Công an TP nhận thấy Tòa nhà tái định cư (trước đây được sử dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 10 của TPHCM) và các tuyến đường, bãi đất trống xung quanh Tòa nhà trên thuộc dự án của Tập đoàn Novaland có vị trí và địa hình phù hợp cho việc tổ chức huấn luyện cũng như diễn tập chính thức. Từ tình hình trên, Công an TPHCM đề nghị Tập đoàn Novaland tạo điều kiện cho Công an TP được sử dụng Tòa nhà tái định cư nêu trên và các khu vực xung quanh (một số tuyến đường, bãi đất trống, trạm trộn bê tông đang bỏ hoang đối diện tòa nhà tái định cư) từ ngày 28/9/2022 đến khi kết thúc diễn tập (dự kiến hoàn thành trước ngày 1/11/2022). Quá trình tổ chức huấn luyện và diễn tập, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan sẽ san lấp, tạo một số cảnh quan, dựng pano hình ảnh, khán đài phục vụ khách tham quan tại khu vực trên. Tuy nhiên sẽ không làm thay đổi các hạng mục cố định tại khu vực này và sẽ hoàn trả lại cảnh quan sau khi hoàn thành xong diễn tập. Bác bỏ xuyên tạc hoạt động diễn tập của Công an TPHCM tại khu vực toà nhà Novaland Hữu Huy