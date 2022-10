Diễn tập chữa cháy quán karaoke ở phố núi Pleiku

Hàng trăm người gồm các chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhân viên đã diễn tập phòng chống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại quán Karaoke Paradise - quy mô nhất thành phố Pleiku, Gia Lai.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Karaoke Paradise (số 15, phường Đống Đa, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai).

Theo đó, hai bên thống nhất lựa chọn thực tập và xử lý tình huống giả định cháy, cứu nạn cứu hộ tại phòng hát số 204, tầng 2 của Karaoke Paradise.

Việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về phòng chống chữa cháy cho những người làm việc tại cơ sở, đồng thời giúp lực lượng phòng chống chữa cháy cơ sở biết sử dụng thành thạo các trang, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, địa bàn có 139 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh xảy ra 19 vụ cháy và 1 sự cố liên quan đến cháy, làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt...