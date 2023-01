Công an tỉnh Bình Thuận nói về việc chưa khởi tố vụ sạt lở cát ở mỏ titan khiến 4 người tử vong

TPO - Liên quan đến vụ sạt lở ở mỏ titan Nam Suối Nhum khiến 4 công nhân tử vong, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động" để điều tra theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi vụ sạt lở cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum (xã Thuận Quý, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông) khiến 4 người chết xảy ra lúc 17h30, ngày 15/10/2022, Công an tỉnh Bình Thuận cử tổ cảnh sát tìm kiếm cứu nạn đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích.

Đến 13h30 ngày 18/10/2022 đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng, kết thúc quá trình tìm kiếm, cứu nạn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, đã bàn giao các thi thể cho gia đình để tiến hành mai táng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập tài liệu, Công an tỉnh Bình Thuận nhận định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động là do quá trình thực hiện việc di dời bãi cát thải bằng việc bắn nước trực tiếp vào sườn bãi cát thải tạo thành hỗn hợp cát, nước và hút đẩy bằng hệ thống ống dẫn ra bãi bồi bằng 3 máy bơm nên xảy ra lỏng chân đồi cát dẫn đến sạt lở cát gây tai nạn.

Lỗi trong vụ tai nạn lao động là do người sử dụng lao động chưa xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, lao động trong việc di dời bãi cát thải được quy định tại Điều 15 Luật An toàn, vệ sinh lao động và chưa tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đang phối hợp với đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động, lỗi và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Khi có đủ căn cứ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam sẽ khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động” để điều tra theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 mỏ đang khai thác titan, trong đó 2 mỏ thuộc địa bàn huyện Bắc Bình của Công ty TNHH Thương mại Đức Cảnh và Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh, 1 mỏ thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đang tạm dừng khai thác. Các mỏ titan đều thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên Môi trường. Định kỳ, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Về phía tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội định kỳ kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ titan của các đơn vị. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản chưa đảm bảo theo quy định.