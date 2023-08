Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Trung tá Đặng Thành Sang, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu được điều động giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Dĩ An.

Ngày 10/8, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã công bố và trao Quyết định về việc điều động trung tá Đặng Thành Sang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Dĩ An.

Đại tá Trần Văn Chính yêu cầu trên cương vị mới, trung tá Đặng Thành Sang tiếp tục phát huy, phấn đấu hơn nữa những kết quả đạt được, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại thành phố Dĩ An, trước đó Tỉnh ủy Bình Dương đã ra quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với thượng tá Đàm Bảo Quân – Trưởng Công an thành phố Dĩ An. UBND tỉnh Bình Dương quyết định chuẩn y kết quả bầu ông Võ Trọng Tài – giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026.