Công an quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

TPO - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thành Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua và chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công an quận Hoàng Mai.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc mong rằng, toàn thể ban chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ công an quận sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang 20 năm qua; ra sức cống hiến trí tuệ, sức lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao, thể hiện rõ trách nhiệm “Lực lượng Công an nhân dân - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn phức tạp và thử thách, đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ công an quận càng phải quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua 20 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành Công an quận Hoàng Mai đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lập được nhiều chiến công được Đảng, Nhà nước, Ngành Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.