Công an nói gì về vụ nữ sinh lớp 8 tự tử vì bị nghi trộm tiền

TPO - Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện nữ sinh B.T.T.V. (SN 2007, học sinh lớp 8 ở thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) tự tử tại một kênh mương ở địa phương vì bị nghi ăn trộm tiền. Sự việc để lại nỗi đau cho gia đình và sự hoài nghi của dư luận.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chiều 6/7, PV đã tìm đến gia đình cháu bé. Theo thông tin gia đình cháu V. chia sẻ, sáng ngày 1/7, mẹ của V. có đưa cho V. 29 nghìn đồng bảo đi mua 4 gói phở về ăn sáng. Lát sau chủ tiệm tạp hóa đến nhà nói V. ăn cắp tiền nhưng không đưa ra bằng chứng, đồng thời nói sẽ báo công an.

Sáng 2/7, Công an xã Bình Thuận mời cha mẹ V. lên làm việc. Tiếp đó chiều cùng ngày, công an xã này tiếp tục mời V. lên làm việc nhưng cha mẹ của V. bận nên để anh trai của V. là anh Bùi Đức Quy (18 tuổi) làm người giám hộ.

Theo lời anh Quy kể lại, tại buổi làm việc công an hỏi V. có lấy không, có lấy thì nói sẽ xử lý nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì sẽ điều tra ra sẽ xử lý nặng hơn, sẽ báo cho nhà trường ảnh hưởng đến gia đình…

"Tại buổi làm việc công an cũng tiến hành lấy dấu vân tay, in dấu vân tay cả 10 ngón vào 1 tờ giấy trắng. Công an giải thích là để đối chiếu với dấu vân tay tại hiện trường, phục vụ điều tra" - anh Quy cho biết.

Kìm nén nỗi đau vừa mất con, bà Huỳnh Thị Hường – mẹ cháu V. cho biết, sáng 3/7, cháu có nói là lên chợ mua đồ ăn sáng. Đến 7h thấy cháu vẫn chưa về, gia đình cũng nghĩ xe xẹp lốp hay cháu gặp bạn bè nên từ từ về. Ở nhà chờ đồ ăn sáng không có mới nấu mỳ tôm ăn. Khoảng 9h, gia đình nói anh của cháu chạy lên xem thử xe hư hay sao mà không về. Lúc đó anh của cháu mới chạy lên chợ, dạo mấy vòng cũng không thấy đâu.

Tiếp lời, ông Bùi Văn Chí - cha của V. cho biết thêm, lúc đó tầm 11h ông đi làm về thì linh cảm có điều không lành nên chạy lên nhà bạn của V. hỏi sáng giờ V. có lên nhà chơi không. Tuy nhiên, bạn của V. nói là cháu V. không có lên. Lúc đó gia đình mới tản ra đi tìm cháu, đến trưa thì gia đình phát hiện sự việc đau lòng.

Ông Chí cũng cho rằng, buổi làm việc với công an đã tác động đến tâm lý khiến cháu V. nghĩ quẩn. Sau khi lo an táng cho cháu xong, gia đình sẽ làm đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.

Công an khẳng định không có chuyện đe dọa, ép cung

Làm việc với PV, đại úy Phạm Công Tiến – Phó trưởng Công an xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé chưa thể khẳng định được vì chưa có kết luận của cơ quan pháp y.

Theo đại úy Tiến, sau khi nhận được tin báo (ngày 3/7), ông là người trực tiếp xuống kênh mương vị trí xảy ra sự việc để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì tìm được thi thể cháu bé.

Liên quan đến thông tin cho rằng cháu V. bị ép cung, đe dọa tại buổi làm việc với công an xã trước đó dẫn đến cháu tự tự, đại úy Tiến khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. Công an xã làm việc đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Theo đại úy Tiến, chiều 1/7, công an nhận được tin báo của bà N.T.L. (ở Thuận Hạnh) trình báo mất tiền khoảng 1 triệu đồng. Vì đây là vụ trộm cắp tài sản nên công an xã triển khai lực lượng xuống hiện trường ngay lập tức vì sợ hiện trường bị xáo trộn. Căn cứ vào lời khai của chủ tiệm tạp hóa nghi ngờ cháu V. lấy, nên sáng 2/7, công an có mời ba mẹ lên làm việc, chiều thì mời cháu V. lên làm việc, lúc này có anh trai của V. là người giám hộ.

“Quá trình làm việc có sự chứng kiến của người anh cháu V. (anh Quy) từ đầu đến cuối. Chúng tôi khẳng định không có chuyện ép cung, dùng nhục hình hay xúc phạm danh dự nhân phẩm của cháu bé, cũng như không có chuyện dọa báo lên trường”, ông Tiến nói.