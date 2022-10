Công An Nhân Dân thăng hạng V-League, bóng đá Công An trở lại sau 20 năm

TPO - CLB Công An Nhân Dân (CAND) đã giành vé thăng hạng lên chơi ở V-League 2023 trước 1 vòng đấu. HLV Thạch Bảo Khanh và các học trò có chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ trực tiếp là Phố Hiến.

Trước vòng 21 (vòng áp chót giải Hạng Nhất), CLB CAND xếp thứ hai, ngay trên Phố Hiến với khoảng cách 2 điểm. Do đó, chỉ cần CLB CAND giành chiến thắng trước Phố Hiến là sẽ có tấm vé lên chơi V-League.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc quyết liệt và sớm có nhiều cơ hội ghi bàn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 diễn ra sôi nổi với những bàn thắng liên tiếp. Phút 70, vào thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Hiểu Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Minh Bình dứt điểm chính xác trên chấm 11m giúp CLB CAND dẫn trước.

Đến phút 88, Phố Hiến bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa do công của tuyển thủ U23 Việt Nam Công Đến. Kịch tính xuất hiện ở phút cuối cùng khi CLB CAND có bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội nhà. Trần Thanh Sơn đá phạt góc thẳng vào lưới thủ môn Phố Hiến trong sự vỡ òa của HLV Thạch Bảo Khanh và ban huấn luyện. Thắng lợi này giúp CLB CAND giành vé thăng hạng lên chơi ở V-League 2023 trước 1 vòng đấu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 20 năm bóng đá Công An trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trước đó, đội bóng Công An TP.HCM và đội Công An Hà Nội là các đội gần nhất thi đấu ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Đội bóng Công An TP.HCM giải thể sau khi giành chức vô địch mùa giải 2001/2002.

CLB CAND thi đấu ở giải Hạng Nhất kể từ năm 2021 và có nhiều tiến bộ trong 2 mùa giải vừa qua. Như vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chứng kiến V-League 2023 có sự xuất hiện của cả đội bóng Công An (CLB CAND) và quân đội (Viettel).