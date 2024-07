Công an Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Trong 2 ngày 25-26/7, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, bố trí tại các địa điểm một cách khoa học, chặt chẽ và luôn chủ động sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Công an TP Hà Nội, trong 2 ngày 25 - 26/7, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, với tinh thần “biến đau thương thành hành động”, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Quân đội, y tế, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, sở, ban, ngành thành phố… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

Lễ Quốc tang tại Hà Nội đã diễn ra theo đúng chương trình dự kiến, chu đáo, trang nghiêm, tạo điều kiện tối đa cho Nhân dân cả nước đến viếng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, bố trí tại các địa điểm diễn ra hoạt động của Lễ Quốc tang một cách khoa học, chặt chẽ, bài bản, sát hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác, tập trung cao độ, sẵn sàng giải quyết kịp thời mọi tình huống đột xuất phát sinh.

Theo đó, từ 4h ngày 25/7, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị, đồng loạt triển khai phương án, kế hoạch riêng để bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang, trọng tâm là khu vực Nhà tang lễ Quốc gia; quê nhà và nhà riêng của Tổng Bí thư; Nghĩa trang Mai Dịch (Cầu Giấy).

Nhiều tổ công tác được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra Lễ Quốc tang. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ công an các quận, huyện, thị xã, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy ở mức cao nhất.

Nhân dân Thủ đô và đặc biệt là người dân sinh sống ở hai bên những tuyến đường, địa điểm nằm trên tuyến dẫn, đều được Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng của Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Công an thành phố đã thường xuyên kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo tại các chốt, các khu vực trọng yếu diễn ra Lễ Quốc tang để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, dưới sự chỉ đạo sát sao đó, mặc dù số lượng người dân đến viếng lễ tang rất lớn nhưng tình hình an ninh, trật tự tại nhà tang lễ Quốc gia và quê nhà Tổng Bí thư đã được bảo đảm tuyệt đối, an toàn, không để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến Lễ Quốc tang.

Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lực lượng y tế và các sở, ban, ngành của thành phố được tiến hành chặt chẽ, bài bản, nhất là trong việc trao đổi thông tin về công tác tổ chức Lễ Quốc tang, công tác bảo vệ và lịch trình hoạt động … Theo đó, Công an thành phố vận hành, kích hoạt Trung tâm chỉ huy tác chiến bảo vệ Lễ Quốc tang và Sở chỉ huy tiền phương tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an thành phố và duy trì thông tin liên lạc từ Trung tâm Chỉ huy bảo vệ đến các tổ công tác và các chốt bảo vệ…

Công an thành phố đã chủ động tuyên truyền đến người dân về chương trình, lịch viếng Tổng Bí thư tại các điểm viếng; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo, tuyên truyền đến người dân nắm được kế hoạch phân luồng giao thông, qua đó chủ động điều hướng, thay đổi lộ trình, tránh đi vào những tuyến đường nằm trong phương án bảo vệ Lễ Quốc tang; hướng dẫn người dân cách thức viếng tang thuận lợi nhất thông qua sử dụng căn cước công dân theo chủ trương của Bộ Công an.

Trong suốt quá trình diễn ra Lễ Quốc tang, Công an Thủ đô đã cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất, bố trí thêm nhiều điểm quét mã QR Code; ở mỗi điểm, cán bộ chiến sĩ đều khẩn trương thực hiện các thao tác hướng dẫn để người dân nhanh chóng được vào kính viếng Tổng Bí thư. Đồng thời Công an Thủ đô cũng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của nhân dân để làm tốt nhiệm vụ.