Công an Hà Nam 'đội nắng' đón cụ già trăm tuổi, người khuyết tật đi kích hoạt định danh điện tử

TPO - Biết cụ Vũ Thị Phòng (95 tuổi, trú xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) sức khỏe yếu, không có phương tiện đi lại mà nhà lại neo người, các cán bộ Công an TP. Phủ Lý đã bố trí tổ công tác đến tận nhà để chở cụ đến nhà văn hóa thôn Triệu Xá kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

“Đội nắng”, xuyên đêm cấp định danh điện tử cho người dân

“Già cả, gần 100 tuổi rồi, giờ tôi cũng có được cái định danh điện tử hiện đại như mọi người, tôi phấn khởi lắm”, cụ Phòng móm mém nói khi vừa làm xong tài khoản định danh điện tử.

Tương tự cụ Phòng, cụ Lê Thị Sáo (84 tuổi, phải di chuyển bằng xe lăn) cũng bày tỏ sự xúc động: “Tôi đi lại khó khăn, tay hay bị run mà các chú công an vẫn nhiệt tình đến đón và hướng dẫn tôi tận tình khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Làm xong, các chú lại đưa tôi về nhà mặc dù nắng nóng, mấy chú còn ướt hết cả áo vì đổ mồ hôi, tôi nhìn vừa thương mà vừa biết ơn”, cụ Sáo chia sẻ.

Còn với ông Phạm Trường Lưu (87 tuổi), sau khi được tổ công tác hỗ trợ việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, ông vui vẻ gọi điện cho vợ và khoe rằng từ nay, mỗi khi đi khám bệnh xa, ông sẽ không sợ việc quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế hay các giấy tờ khác như trước đây nữa, bởi tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã tích hợp mọi thông tin cần thiết của ông trên hệ thống.

Không chỉ với người khuyết tật, người già gặp khó khăn khi di chuyển, tổ công tác lực lượng Công an TP. Phủ Lý còn tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, cả vào ngày nghỉ như thứ Bảy, Chủ nhật để người dân bận việc có thể đi kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu

Có mặt tại trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng, Công an phường Châu Sơn, Công an phường Lê Hồng Phong, nhà văn hóa thôn Triệu Xá (xã Liêm Tuyền),… PV Tiền phong ghi nhận hình ảnh người dân tấp nập đi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mức độ 2.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Phạm Văn Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP. Phủ Lý cho biết, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như sự hướng dẫn của Công an tỉnh, thời gian qua thành phố tập trung rất nhiều các giải pháp để thực hiện tốt các nội dung Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

"Dù quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, nhưng thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố cho đến cơ sở tập trung hết sức, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nhân dân đến các địa điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, thành phố cũng lập các tổ công tác lưu động đến từng địa bàn thôn, xóm, những trường hợp khó khăn, già yếu… để kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho bà con.

Đến thời điểm hiện tại, TP. Phủ Lý đã đạt trên 80% công tác định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn và phấn đấu đến ngày 15/6 sẽ đạt trên 90% theo kế hoạch. Trên cơ sở đó, hướng đến việc kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử cho người dân”, Phó Chủ tịch UBND TP. Phủ Lý nói.

Nói về lợi ích của tài khoản định danh điện tử, Thượng tá Nguyễn Hà Thành - Phó Trưởng Công an TP. Phủ Lý, cho biết, khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Khác biệt với thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử sẽ được xác thực thông tin trên môi trường điện tử. Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

“Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính, như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền... Khi sử dụng tài khoản này, người dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn”, Thượng tá Thành chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Thành, Công an TP. Phủ Lý đang mở đợt cao điểm (từ 31/5-15/6) đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân tại trụ sở tiếp dân Công an thành phố, Công an các phường, xã và các điểm lưu động trên địa bàn (kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính).

Công an thành phố cũng có thư kêu gọi phong trào toàn dân thực hiện thủ tục cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số, tham gia giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng nhiều tiện ích khác.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận việc hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mức độ 2 cho công dân trên địa bàn TP. Phủ Lý: