Công an dùng xe chuyên dụng 'giải cứu' phụ huynh và học sinh thoát khỏi biển nước

TPO - Khoảng 16 giờ ngày 18/10, một trận mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở nội ô TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Lê Văn Tám, Trần Văn Bảy, Võ Thị Sáu, ….ngập nặng khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai xảy ra cảnh giao thông hỗn loạn vì có nhiều xe chết máy. Mưa lớn xuất hiện vào giờ tan trường nên hàng trăm học sinh và phụ huynh rất vất vả để ra khỏi đường Nguyễn Thị Minh Khai vì nhiều tuyến đường xung quanh cũng ngập nước.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng đã chỉ đạo Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng cho tất cả công nhân xuống đường hỗ trợ người dân. Công nhân đã mở nắp cống thu nước mặt để giảm nước ngập, giúp phụ huynh và học sinh đi lại, tránh xảy ra tai nạn.

Lãnh đạo Thành ủy Sóc Trăng còn yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe tải có hệ thống nâng để đưa xe 2 bánh chết máy ra ngoài. Những xe tải này cũng chở nhiều học sinh ra khỏi vùng ngập.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP. Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ phụ huynh và học sinh rời khỏi vùng ngập đến nơi khô ráo an toàn. Có trường hợp đường về nhà phụ huynh bị ngập, các chiến sĩ đã chở người và xe gắn máy về tận nhà.

Chị Trần Thị Lan, phụ huynh học sinh Nguyễn Trần Thùy Anh (lớp 7/11, trường THCS Lê Hồng Phong) xúc động nói: “Mẹ con tôi bị kẹt từ 16g30 phút vì đường ngập sâu không chạy xe được. May có các chú công an giúp đỡ nên đã thoát khỏi vùng ngập về nhà an toàn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 19 giờ nước vẫn còn ngập sâu nên lực lượng công an còn tiếp tục hỗ trợ những người và phương tiện bị kẹt lại để về đến nhà.