TPHCM: Nữ sinh gọi 'hội' xông vào trường đánh bạn

TPO - Ngay sau giờ tan học buổi chiều, một nữ sinh ở TPHCM đã bị một nhóm người từ bên ngoài xông vào lớp đánh.

Vụ việc được xác định xảy ra ở Trường THPT Long Trường (TP Thủ Đức, TPHCM) ngay sau giờ tan học vào chiều ngày 27/9 và được một học sinh quay video. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Video ghi lại cảnh một nhóm học sinh đang ở trong lớp thì bất ngờ có một nhóm người lạ mặt xuất hiện ngay ở cửa lớp nói chuyện với một nữ sinh. Sau đó, nhóm người lạ mặt nói trên đã lao tới, đánh tới tấp nữ sinh này.

Một người bạn trong lớp đứng ra can ngăn thì đã bị nhóm người lạ mặt đánh. Những học sinh khác muốn can ngăn thì lập tức bị nhóm người lạ đe dọa và tuyên bố "cấm can ngăn".

Chiều cùng ngày, ông Võ Tấn Nghĩa – Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường xác nhận sự việc trên xảy ra ở trường. Theo ông Nghĩa, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 27/9, sau khi hết giờ học, do trời mưa rất lớn nên nhà trường mở cổng cho phụ huynh vào đón con.

Qua làm việc bước đầu, nhà trường được biết, nữ sinh T (người bị đánh) có mâu thuẫn cá nhân với nữ sinh L. cùng lớp từ buổi sáng, nên nữ sinh L. đã gọi người bên ngoài vào tận lớp để đánh bạn.

Sau vụ việc, giáo viên chủ nhiệm và giám thị đã có mặt đưa những em học sinh bị đánh đi giám định sức khỏe. Kết quả, nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da.

Sáng hôm nay (28/9), nhà trường đã mời phụ huynh của hai học sinh L.và T.đến làm việc.

“Cả hai bên đã đồng ý giảng hòa, làm lành và không có ý kiến gì thêm về việc này. Dù vậy, do sự việc có liên quan đến nhóm người bên ngoài nhà trường (chưa xác định danh tính), nên Công an TP Thủ Đức cũng vào cuộc xử lý”, ông Nghĩa thông tin.

Cũng theo ông Nghĩa, sau vụ việc, gia đình nữ sinh gọi người vào trường đánh bạn có nguyện vọng được rút hồ sơ chuyển trường. Tuy nhiên, do sự việc chưa được giải quyết xong, nên phía công an đã đề nghị phụ huynh này tạm thời chưa cho con chuyển trường.

Được biết, hiện Sở GD&ĐT TPHCM đã có yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Long Trường có văn bản báo cáo chi tiết sự việc.