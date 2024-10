Công an cứu 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ và cứu 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy ở huyện Yên Phong.

Khoảng 3 giờ 12 phút ngày 19/10, Công an huyện Yên Phong nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ở kết hợp kinh doanh hàng nguyên liệu pha chế đồ uống của hộ gia đình ông Lê Quang L (địa chỉ tại Khu 1, Đô thị mới, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, toàn bộ ca trực của Công an huyện Yên Phong đã tiến hành chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy, đồng thời báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ chữa cháy.

Qua công tác nắm tình hình hiện trường, lực lượng công an phát hiện còn 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại khu vực tầng 2. Công an huyện Yên Phong đã hỗ trợ, hướng dẫn 2 người thoát nạn qua đường ban công tầng 2 và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện để thực hiện công tác sơ cấp cứu ban đầu.

Sau khoảng 8 phút nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Phong tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã sử dụng xe thang tiếp cận tầng 2 từ mặt trước ngôi nhà, nhanh chóng đưa 2 người bị mắc kẹt còn lại thoát ra ngoài, bàn giao cho Công an huyện Yên Phong và người nhà đưa đi cấp cứu.

Chỉ sau khoảng 60 phút chữa cháy liên tục đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an huyện Yên Phong đã chỉ đạo phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ cháy.